Война Израиля с ХАМАС
0

Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением в случае продолжения казней в Газе

Трамп: если ХАМАС не прекратит казни жителей Газы, армия уничтожит группировку
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС будет уничтожено, если его члены не остановят казни жителей сектора Газа, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что противоречит соглашению, у нас не останется выбора, кроме как прийти и уничтожить их», — написал он.

На пресс-конференции 16 октября республиканец отметил, что американским военным не придется выполнять эту работу. «Это будем не мы. Нам и не придется. Есть люди очень близкие, совсем рядом, которые займутся этим», — сказал он.

В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь
Политика
Фото:Исраэль Кац (Chip Somodevilla / Getty Images)

Ранее в СМИ появились видеозаписи публичных казней жителей сектора Газа членами ХАМАС. В частности, видео публиковал CNN.

На пресс-конференции 16 октября журналисты поинтересовались у Трампа, почему раньше он назвал казненных членами банды и поддержал расправы, а через несколько дней поменял свое мнение. «Раньше они были бандами, а теперь вы называете их невинными. С чего вы взяли, что они невинны сейчас?», — спросил журналист.

«Что ж, я наблюдаю за происходящим. Такова была заключенная сделка. Посмотрим, что будет дальше. Это непростой район», — ответил Трамп.

