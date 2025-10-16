Дегтярев назвал решение CAS по россиянам «базисом для судебных тяжб»
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции Федерации настольного тенниса России (ФНТР) однозначно является «прецедентом и базисом» для других федераций и Олимпийского комитета России при судебных тяжбах в интересах спортсменов, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Слова министра приводит «РИА Новости».
CAS в июне 2024 года частично поддержал апелляцию на отстранение российских игроков со стороны Европейского союза настольного тенниса (ETTU).
В четверг представлявшая интересы ФНТР юридическая компания SILA сообщила, что CAS в решении указал на нарушение «принципов политического нейтралитета и недискриминации» со стороны ETTU. При этом, как сообщили в SILA, в CAS уточнили, что его выводы применимы только к настольному теннису и не распространяются на другие виды спорта.
«Мы наняли лучших адвокатов в Лозанне. Во время последней встречи на швейцарской территории они получили все ЦУ. Судебные разбирательства в интересах российских спортсменов продолжатся. В частности, Олимпийский комитет России вместе с Федерацией бобслея России и Федерацией санного спорта России также продолжает судебные тяжбы, отстаивая права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх в Милане в 2026 году», — заявил Дегтярев.
К моменту вердикта CAS международная федерация (IITF) уже поддержала рекомендацию МОК о допуске россиян в нейтральном статусе.
