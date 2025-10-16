 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Дегтярев назвал решение CAS по россиянам «базисом для судебных тяжб»

Дегтярев: решение CAS по настольному теннису — прецедент для других федераций
Юристы Федерации настольного тенниса сообщили, что CAS признал дискриминационным отстранением россиян в 2022 году европейской федерацией. Михаил Дегтярев заявил, что это поможет в тяжбах и по другим видам спорта
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции Федерации настольного тенниса России (ФНТР) однозначно является «прецедентом и базисом» для других федераций и Олимпийского комитета России при судебных тяжбах в интересах спортсменов, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Слова министра приводит «РИА Новости».

CAS в июне 2024 года частично поддержал апелляцию на отстранение российских игроков со стороны Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

В четверг представлявшая интересы ФНТР юридическая компания SILA сообщила, что CAS в решении указал на нарушение «принципов политического нейтралитета и недискриминации» со стороны ETTU. При этом, как сообщили в SILA, в CAS уточнили, что его выводы применимы только к настольному теннису и не распространяются на другие виды спорта.

«Мы наняли лучших адвокатов в Лозанне. Во время последней встречи на швейцарской территории они получили все ЦУ. Судебные разбирательства в интересах российских спортсменов продолжатся. В частности, Олимпийский комитет России вместе с Федерацией бобслея России и Федерацией санного спорта России также продолжает судебные тяжбы, отстаивая права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх в Милане в 2026 году», — заявил Дегтярев.

К моменту вердикта CAS международная федерация (IITF) уже поддержала рекомендацию МОК о допуске россиян в нейтральном статусе.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Персоны
Анна Сатдинова
CAS Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
