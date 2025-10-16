Синоптик назвала лучшее время для смены резины на зимнюю

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Автомобилистам столичного региона стоит сменить резину на зимнюю уже в начале следующей недели. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В начале третьей декады октября уже среднесуточная температура воздуха становится ниже чем плюс пять градусов, а это как раз тот предел, когда эластичность резины, особенно если летняя резина, уменьшается. И тогда уже нужно переходить на зимний режим эксплуатации и менять летнюю резину на зимнюю», — пояснила синоптик.

В ночь на 16 октября температура в столичном регионе перешла в сторону отрицательных значений, сообщила эксперт в своем телеграм-канале. Так, на метеостанции в Бутово мороз составил минус 1 градус, а на ВДНХ похолодало до плюс 1,2 градуса. Такие значения немного ниже климатической нормы для середины октября, говорится в канале Поздняковой.

«К выходным пасмурные атмосферные фронты сместятся на север-восток, атмосферное давление подрастет. И погоду будет формировать барическая седловина. Облачность станет редеть, в воскресенье днем проглянет солнце, температура воздуха приблизится к норме, — заявила синоптик. — В начале следующей недели ночь станут заметно холоднее, вновь местами до небольших минусов, и днем около плюс пяти тепла. А затем температура вновь развернется в сторону повышения», — сообщила эксперт.