 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Синоптик назвала лучшее время для смены резины на зимнюю

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Автомобилистам столичного региона стоит сменить резину на зимнюю уже в начале следующей недели. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В начале третьей декады октября уже среднесуточная температура воздуха становится ниже чем плюс пять градусов, а это как раз тот предел, когда эластичность резины, особенно если летняя резина, уменьшается. И тогда уже нужно переходить на зимний режим эксплуатации и менять летнюю резину на зимнюю», — пояснила синоптик.

В ночь на 16 октября температура в столичном регионе перешла в сторону отрицательных значений, сообщила эксперт в своем телеграм-канале. Так, на метеостанции в Бутово мороз составил минус 1 градус, а на ВДНХ похолодало до плюс 1,2 градуса. Такие значения немного ниже климатической нормы для середины октября, говорится в канале Поздняковой.

«К выходным пасмурные атмосферные фронты сместятся на север-восток, атмосферное давление подрастет. И погоду будет формировать барическая седловина. Облачность станет редеть, в воскресенье днем проглянет солнце, температура воздуха приблизится к норме, — заявила синоптик. — В начале следующей недели ночь станут заметно холоднее, вновь местами до небольших минусов, и днем около плюс пяти тепла. А затем температура вновь развернется в сторону повышения», — сообщила эксперт.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва Погода автомобилисты
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 18:51
Путин и Трамп начали разговор. Как Россия и США восстанавливают диалог Политика, 19:59
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Советник передал Путину послание верховного лидера Ирана Политика, 19:54
Британская MI5 сообщила о предотвращении секретной операции Китая Политика, 19:54
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 19:52
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 19:42
Стоимость золота впервые в истории превысила $4300 за унцию Инвестиции, 19:41
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Первая ракетка России вылетел с турнира, который выиграл год назад Спорт, 19:40
Международные резервы России достигли рекордных $729,5 млрд Финансы, 19:39
«Фундаментальные изменения»: власти и бизнес обсудили будущее энергетики Бизнес, 19:38
Борис Джонсон заявил, что обращался к ИИ при написании книг ради похвалы Политика, 19:31
Минпросвещения определило даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году Общество, 19:27
Взаимная уязвимость: может ли Индия отказаться от российской нефтиПодписка на РБК, 19:27
«УП» сообщила о рисках длительных отключений света на Украине зимой Экономика, 19:26