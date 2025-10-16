Finnair отменила около 40 рейсов из-за чистки кресел самолетов водой

Фото: Bodo Marks / dpa / Global Look Press

Около 40 рейсов финской авиакомпании Finnair были отменены после того, как перевозчик обнаружил, что мог нарушить правила пожарной безопасности из-за чистки кресел самолетов с водой. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на авиакомпанию.

В результате улететь не смогли примерно 5 тыс. пассажиров. Перевозчик временно приостановил эксплуатацию восьми из 15 самолетов Airbus A321.

Finnair приняла упомянутые выше решения после того, как производитель чехлов для сидений сообщил авиакомпании, что не было «достаточно проверено», влияет ли их мытье водой на покрытие для защиты от огня, пишет издание.

«Безопасность всегда является нашим главным приоритетом, и мы всегда следуем инструкциям по обслуживанию производителей, а также рекомендациям и предписаниям властей», — сказал представитель Finnair.

В июне Finnair отменила около 110 рейсов из-за забастовки Финского авиационного союза. Причиной протестов стали низкие темпы роста зарплат сотрудников Finnair по сравнению с другими отраслями: с 2020 по 2024 год рост составил лишь 6,4% против 10,4% в среднем по стране.