ФБР обвинила экс-советника Буша-младшего в хранении секретных документов
ФБР арестовала экс-советника правительства США и известного американского политолога индийского происхождения Эшли Теллиса по обвинению в незаконном хранении информации, касающейся национальной безопасности, сообщает The Guardian.
Во время обыска в доме 64-летнего обвиняемого в городе Вена, штат Вирджиния, были обнаружены тысячи страниц совершенно секретных документов.
Согласно материалам расследования, Теллис работал в Госдепартаменте и Пентагоне и имел доступ к информации государственной важности. Он «распечатал на правительственных компьютерах или попросил коллегу распечатать секретные документы по таким темам, как возможности военной авиации США».
Также ФБР обвиняет ученого в многолетнем сотрудничестве с правительством КНР. Он неоднократно встречался с китайскими чиновниками и передавал документы в конверте.
Теллис все отрицает. Его адвокаты заявили изданию, что намерены оспаривать выдвинутые против их клиента обвинения.
В случае признания виновным Теллису грозит до десяти лет тюрьмы, штраф в размере $250 тыс. и конфискация активов.
Теллис служил в дипломатической службе США, является старшим научным сотрудником Фонда Карнеги по международный политике и Вашингтонского аналитического центра, где заслужил авторитет в качестве эксперта по отношениям между США и Индией. При 43-м президенте США Джордже Буше-младшем он входил в Совет национальной безопасности и консультировал по ядерной сделке между Вашингтоном и Нью-Дели в 2006 году.
