Возле офиса генпрокурора в Киеве задержали «решателя вопросов»

Фото: РИА Новости

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины, которые ранее задержали одного из прокуроров, пришли в офис генерального прокурора в Киеве, сообщает издание «Страна».

Возле здания офиса они задержали бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Руслана Пахомова. Он занимал разные руководящие должности в холдинге «Медиа Группа Украина» предпринимателя Рината Ахметова и был кандидатом на должность главы БЭБ, но проиграл конкурс.

Кроме того, он приходится кумом бывшему начальнику департамента офиса генпрокурора по вопросам экономической и кибербезопасности Сергею Кропиве и известен «решением вопросов» в силовых структурах благодаря своим связям, добавляет издание.

10 октября 2025 года суд в Киеве отправил под стражу прокурора офиса генпрокурора Романа Шененко по делу о взятке. В НАБУ заявили тогда, что Шененко вместе с адвокатом предлагал подозреваемому дать за закрытие уголовного дела взятку в размере $3,5 млн сотрудникам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАС).

Незадолго до этого, в июле 2025-го, в офисы НАБУ в разных частях Украины пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора. Силовики провели обыски у детективов, заподозрив их в госизмене, торговле с Россией и коррупции.