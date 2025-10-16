Гладков сообщил о еще четырех пострадавших при ударах дронов

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Трое, водитель и две женщины, пострадали в результате удара FPV-дрона по рейсовому автобусу в селе Илёк-Кошары Ракитянского района. У одной женщины — минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения руки, у второй — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Автобус поврежден.

Еще одна женщина была ранена вследствие удара БПЛА по частному дому в селе Гора-Подол Грайворонского округа, у пострадавшей минно-взрывная травма и баротравма. Повреждения получила также надворная постройка.

До этого Гладков сообщил о ранении трех мирных жителей в результате удара дрона по Белгородскому району и Грайворонскому округу. Одна женщина была госпитализирована с баротравмой, еще два мирных жителя пострадали от удара дрона по парковке социального объекта. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, у женщины — минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения рук и ноги.