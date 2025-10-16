 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о еще четырех пострадавших при ударах дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Трое, водитель и две женщины, пострадали в результате удара FPV-дрона по рейсовому автобусу в селе Илёк-Кошары Ракитянского района. У одной женщины — минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения руки, у второй — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Автобус поврежден.

Еще одна женщина была ранена вследствие удара БПЛА по частному дому в селе Гора-Подол Грайворонского округа, у пострадавшей минно-взрывная травма и баротравма. Повреждения получила также надворная постройка.

За ночь российская ПВО сбила 51 дрон
Политика
Фото:Минобороны России

До этого Гладков сообщил о ранении трех мирных жителей в результате удара дрона по Белгородскому району и Грайворонскому округу. Одна женщина была госпитализирована с баротравмой, еще два мирных жителя пострадали от удара дрона по парковке социального объекта. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, у женщины — минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения рук и ноги.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Вячеслав Гладков Белгородская область мирный житель
Материалы по теме
В белгородском селе при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина
Политика
В части Воронежской области пропал свет после атаки дронов
Общество
За ночь российская ПВО сбила 51 дрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Инвесторы возобновили вложения в фонды денежного рынка Инвестиции, 16:50
Погиб начальник Генштаба йеменских хуситов Мухаммад аль-Гамари Политика, 16:48
Глава НАО рассказала о трансформации региона в условиях «серости и грязи» Политика, 16:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:45
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Путин назвал последствия отказа от российских энергоносителей для ЕС Политика, 16:42
«Краснодар» и «Ахмат» успели уладить расистский скандал до санкций РФС Спорт, 16:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Гладков сообщил о еще четырех пострадавших при ударах дронов Политика, 16:41
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Хуснуллин заявил о рекордной доле льготной ипотеки Недвижимость, 16:33
В Bestune предупредили об отмене скидок у локализованных брендов из-за утильсбора Авто, 16:32
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 16:32
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15