Из «Крокус Экспо» из-за ложной тревоги эвакуировали сотни человек. Видео
Сотни человек эвакуировали из международного выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске Московской области.
Эвакуацию провели в результате ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации, уточнили «РИА Новости» в экстренных службах. Позже люди вернулись в помещение.
В центре проходит выставка парфюмерно-косметической отрасли.
