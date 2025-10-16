Путин обвинил Запад в «искусственной ломке» энергетических связей в мире

В мире идет перенастройка энергетических связей, а отказавшаяся от российских нефти и газа Европа уже столкнулась с падением производства и снижением конкурентоспособности своих товаров, заявил президент России

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Власти некоторых западных стран своими агрессивными действиями ломают глобальную энергетическую архитектуру, заявил президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, передает корреспондент РБК.

«Мы сталкиваемся, конечно, и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит», — сказал глава государства.

По мнению Путина, в мире идет перенастройка энергетических связей, которая носит объективный характер, поскольку возникают новые центры экономического развития, где растет потребление.

Отказ Европейского союза от российского нефти и газа и переход на более дорогие альтернативы уже привели к падению оборотов промышленности, снижению конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом, говорит глава государства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны Европы и другие государства мира, в том числе Китай и Индию, отказаться от закупок российских энергоносителей. Он отмечал, что ЕС требует от Вашингтона ужесточения санкций против России, но продолжает закупать нефть и газ у нее. Американский лидер также ввел 25-процентные пошлины в отношении Индии из-за приобретения страной российской нефти. В середине октября он заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди пообещал ему отказаться от импорта нефти из России. Последний это заявление не комментировал. В МИД страны отмечали, что будут действовать, исходя из своих приоритетов, главный из которых – обеспечение собственных потребителей.

Требование США к другим странам отказаться от покупки российской нефти являются фактически угрозами, заявляли в Кремле. Вице-премьер Александр Новак выражал мнение, что Индия продолжит покупать энергоносители у России, поскольку это экономически выгодно. США занимаются запугиванием и подрывают правила международной торговли, требуя от мировых держав прекратить закупки российской нефти, считают в МИД Китая.