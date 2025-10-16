На Сахалине мужчину унесло на лодке в открытое море

Фото: Сахалинский Поисковый Спасательный отряд "СОВА"

На Сахалине спасатели разыскивают 40-летнего Александра Зыкова, которого унесло в море на весельной лодке. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Сова».

При себе у пропавшего имеются рация и налобный фонарик. Поисково-спасательная операция ведется силами МЧС России по Сахалинской области. Ведомство подтвердило ТАСС информацию об исчезновении мужчины и начало поисковые работы.

Зыков был одет в светлый камуфляжный костюм, черную вязаную шапку, темные вязаные носки и зеленые сапоги от рыбацкого костюма. Его приметы: рост около 170 см, среднее телосложение, очень короткая стрижка темно-русого цвета. Особые приметы — шишка на лбу и металлические передние зубы.