На Сахалине мужчину унесло на лодке в открытое море
На Сахалине спасатели разыскивают 40-летнего Александра Зыкова, которого унесло в море на весельной лодке. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Сова».
При себе у пропавшего имеются рация и налобный фонарик. Поисково-спасательная операция ведется силами МЧС России по Сахалинской области. Ведомство подтвердило ТАСС информацию об исчезновении мужчины и начало поисковые работы.
Зыков был одет в светлый камуфляжный костюм, черную вязаную шапку, темные вязаные носки и зеленые сапоги от рыбацкого костюма. Его приметы: рост около 170 см, среднее телосложение, очень короткая стрижка темно-русого цвета. Особые приметы — шишка на лбу и металлические передние зубы.
