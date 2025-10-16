 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Сахалине мужчину унесло на лодке в открытое море

Фото: Сахалинский Поисковый Спасательный отряд "СОВА"
Фото: Сахалинский Поисковый Спасательный отряд "СОВА"

На Сахалине спасатели разыскивают 40-летнего Александра Зыкова, которого унесло в море на весельной лодке. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Сова».

Супруги и пятилетняя дочь пропали во время турпохода в Красноярском крае
Общество
Фото:ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

При себе у пропавшего имеются рация и налобный фонарик. Поисково-спасательная операция ведется силами МЧС России по Сахалинской области. Ведомство подтвердило ТАСС информацию об исчезновении мужчины и начало поисковые работы.

Зыков был одет в светлый камуфляжный костюм, черную вязаную шапку, темные вязаные носки и зеленые сапоги от рыбацкого костюма. Его приметы: рост около 170 см, среднее телосложение, очень короткая стрижка темно-русого цвета. Особые приметы — шишка на лбу и металлические передние зубы.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Сахалин лодка море пропажа
Материалы по теме
Более 130 человек погибли или пропали при наводнениях в Мексике. Фото
Общество
В районе Баранского вулкана на Курилах пропали 10 туристов
Общество
В горах Киргизии пропали иранские альпинисты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Инвесторы возобновили вложения в фонды денежного рынка Инвестиции, 16:50
Погиб начальник Генштаба йеменских хуситов Мухаммад аль-Гамари Политика, 16:48
Глава НАО рассказала о трансформации региона в условиях «серости и грязи» Политика, 16:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:45
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Путин назвал последствия отказа от российских энергоносителей для ЕС Политика, 16:42
«Краснодар» и «Ахмат» успели уладить расистский скандал до санкций РФС Спорт, 16:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Гладков сообщил о еще четырех пострадавших при ударах дронов Политика, 16:41
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Хуснуллин заявил о рекордной доле льготной ипотеки Недвижимость, 16:33
В Bestune предупредили об отмене скидок у локализованных брендов из-за утильсбора Авто, 16:32
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 16:32
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15