После ДТП с автобусом в Приамурье госпитализировали 14 человек

Фото: Прокуратура Амурской области / Telegram

Четырнадцать человек госпитализированы после серьезного ДТП с автобусом в Амурской области, один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии и будет переведен в областную больницу для дальнейшего лечения. Всего в аварии, произошедшей в Свободненском районе, пострадали 49 человек, один пассажир автобуса погиб на месте, сообщил минздрав региона.

По данным ведомства, 13 человек находятся в отделении травматологии с травмами средней степени тяжести.

По версии следствия, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автобусом. Все пассажиры автобуса являлись иностранными работниками подрядной организации, занятой на строительстве Амурского газохимического комплекса.

По факту происшествия Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.