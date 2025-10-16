95-летний бывший солдат КНДР попросил вернуть его домой из Южной Кореи

Ан Хак Сопп (Фото: Im Byung-shik / Yonhap / AP / ТАСС)

95-летний бывший северокорейский солдат Ан Хак Сопп, который провел в южнокорейской тюрьме более 40 лет, попросил вернуть его на родину через третью страну — Россию или Китай, передает агентство Yonhap.

Мужчина и группа его сторонников заявили на пресс-конференции в Сеуле, что повторно обратились с просьбой к правительству Южной Кореи. Они готовы самостоятельно оплатить поездку через Владивосток или Пекин. В случае отказа в разрешении активисты предупредили, что проведут акцию протеста в аэропорту вылета.

Ранее, в августе 2025 года, Ан Хак Сопп вместе с пятью бывшими военными уже просил власти о репатриации. Не получив ответа, мужчина попытался пересечь границу между Южной Кореей и КНДР, но был остановлен.

В южнокорейском Министерстве объединения, в свою очередь, заявили журналистам, что поддерживают репатриацию бывшего солдата, но сначала необходимо получить согласие Северной Кореи принять его.

Ан Хак Сопп был пленен южнокорейскими войсками в последний год Корейской войны (1950–1953 годы) и осужден на 42 года. Во время заключения его убеждали отречься от коммунистических взглядов, но безуспешно. В этом случае он мог рассчитывать на досрочное освобождение или амнистию.

В 2000 году Сеул сумел договориться с Пхеньяном о возвращении 63 «необращенных» бывших заключенных, проведших много лет в тюрьме, но Ан Хак Сопп тогда предпочел остаться на юге. С тех пор подобных репатриаций не проводилось, написала The Korea Herald.