Политика⁠,
0

Путин внес на ратификацию договор о сотрудничестве с Венесуэлой

Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договор с Венесуэлой, касающийся стратегического партнерства и сотрудничества. Документ будет представлен заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», — говорится в документе, подписанном президентом.

Посол Венесуэлы назвал сферы сотрудничества с Россией по нефти
Экономика
Фото:David Ryder / Getty Images

В мае 2025 года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Согласно документу, стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, снижение их нагрузки на окружающую среду, а также «расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе».

В середине октября посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес рассказал о развитии сотрудничества республики с Москвой в энергетической сфере и активной деятельности пяти совместных с Россией предприятий.

Плугина Ирина
Владимир Путин ратификация Госдума Договор стратегическое партнерство Венесуэла
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
