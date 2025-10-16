Родственники актрисы Дайан Китон раскрыли причину ее смерти

Дайан Китон (Фото: Charley Gallay / Getty Images )

Семья голливудской актрисы Дайан Китон официально подтвердила, что она скончалась от пневмонии 11 октября в Калифорнии в возрасте 79 лет. В заявлении для прессы родственники выразили благодарность за многочисленные слова поддержки и соболезнования, поступившие со всего мира, пишет People.

По данным источника, близкого к семье, здоровье актрисы резко ухудшилось в последнее время, что стало неожиданностью для всех, кто ее знал. В последние месяцы Китон находилась в окружении только самых близких родственников, которые предпочли сохранить ее болезнь в тайне даже от давних друзей.

Дайан Китон, урожденная Дайан Холл, была одной из самых известных актрис своего поколения. Она стала широко известной в 1970-х годах после ролей в «Крестном отце» и фильмах Вуди Аллена. За главную роль в картине «Энни Холл» она получила премию «Оскар». Среди других знаковых работ актрисы — «Первый супруг», «Семейка Стоун», «В поисках Дори» и франшиза «Книжный клуб». Она также снималась в телесериалах и пробовала себя в режиссуре.

Китон никогда не была замужем, а в 1996 и 2001 годах усыновила двоих детей — дочь Декстер и сына Дюка.

В память об актрисе ее семья попросила желающих сделать пожертвования в пользу местных организаций, собирающих еду для нуждающихся, или приютов для животных, поскольку помощь бездомным и забота о животных были самыми важными благотворительными делами в жизни Китон. Подробности прощания с актрисой не разглашаются, семья просит уважать их частную жизнь.