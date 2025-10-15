 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Свердловской области объявили режим реагирования на атаку беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На территории Свердловской области ввели режим временного реагирования на возможную атаку беспилотников, возможны ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщило правительство региона в телеграм-канале.

В правительстве добавили, что все государственные учреждения Свердловской области работают в штатном режиме. На каждом предприятии действует собственный алгоритм реагирования для подобных ситуаций.

В Свердловской области ряд заводов объявили эвакуацию из-за угрозы БПЛА
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее, 8 октября, некоторые заводы Свердловской области объявили эвакуацию из-за угрозы дронов. Это произошло после введения упреждающего режима реагирования на возможную атаку беспилотников. «Екатеринбург Онлайн» сообщил об эвакуации Уральского завода гражданской авиации, а издание «Сигнал» — об эвакуации сотрудников машиностроительного завода имени М.И.Калинина (МЗИК).

Ограничения в работе мобильного интернета в Свердловской области начались в конце июля на фоне беспилотной опасности. Ранее они вводились в основном по ночам.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов
Свердловская область беспилотники дроны БПЛА опасность
Материалы по теме
В Свердловской области ряд заводов объявили эвакуацию из-за угрозы БПЛА
Политика
В Орловской области при ударе дрона оказался поврежден жилой дом
Политика
Силы ПВО сбили 59 дронов за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
В Латвии ввели платное пересечение границы Политика, 11:43
Курс юаня на Мосбирже впервые за два месяца опустился ниже ₽11 Инвестиции, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Личный фонд вместо брачного договора: когда и зачем он нужен бизнесуПодписка на РБК, 11:42
Туризм 360: почему регионам важно становиться брендами Стиль, 11:41
Верховный суд отказал Кисиеву в оспаривании нормы о лишении гражданства Политика, 11:41
Проездом по биометрии в Москве воспользовались свыше 177 млн раз Город, 11:36
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Власти ускорят «переезд» подсанкционных инвесторов с двойным гражданствомПодписка на РБК, 11:35
Матч отбора к ЧМ между Катаром и ОАЭ завершился массовыми беспорядками Спорт, 11:35
Ворвавшийся в офис «Питер FM» мужчина выкрикивал антивоенные лозунги Политика, 11:34
Автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве Общество, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Расследование дела против экс-замминистра обороны Попова завершили Общество, 11:29
«Глазами пса»: зачем смотреть фильм о том, как собаке чудятся призраки Life, 11:27