В Свердловской области объявили режим реагирования на атаку беспилотников
На территории Свердловской области ввели режим временного реагирования на возможную атаку беспилотников, возможны ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщило правительство региона в телеграм-канале.
В правительстве добавили, что все государственные учреждения Свердловской области работают в штатном режиме. На каждом предприятии действует собственный алгоритм реагирования для подобных ситуаций.
Ранее, 8 октября, некоторые заводы Свердловской области объявили эвакуацию из-за угрозы дронов. Это произошло после введения упреждающего режима реагирования на возможную атаку беспилотников. «Екатеринбург Онлайн» сообщил об эвакуации Уральского завода гражданской авиации, а издание «Сигнал» — об эвакуации сотрудников машиностроительного завода имени М.И.Калинина (МЗИК).
Ограничения в работе мобильного интернета в Свердловской области начались в конце июля на фоне беспилотной опасности. Ранее они вводились в основном по ночам.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?