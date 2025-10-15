В Свердловской области объявили режим реагирования на атаку беспилотников

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На территории Свердловской области ввели режим временного реагирования на возможную атаку беспилотников, возможны ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщило правительство региона в телеграм-канале.

В правительстве добавили, что все государственные учреждения Свердловской области работают в штатном режиме. На каждом предприятии действует собственный алгоритм реагирования для подобных ситуаций.

Ранее, 8 октября, некоторые заводы Свердловской области объявили эвакуацию из-за угрозы дронов. Это произошло после введения упреждающего режима реагирования на возможную атаку беспилотников. «Екатеринбург Онлайн» сообщил об эвакуации Уральского завода гражданской авиации, а издание «Сигнал» — об эвакуации сотрудников машиностроительного завода имени М.И.Калинина (МЗИК).

Ограничения в работе мобильного интернета в Свердловской области начались в конце июля на фоне беспилотной опасности. Ранее они вводились в основном по ночам.