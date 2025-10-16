Аэропорт Саратова возобновил полеты менее чем через час
В аэропорту Саратова возобновили прием и выпуск самолетов, сообщилпредставитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения сняли менее чем через час — их ввели в 3:07 мск и отменили в 3:42 мск.
Ограничительные меры продолжают действовать в аэропортах Самары и Тамбова. Ранее полеты возобновили в аэропорту Волгограда.
Материал дополняется
