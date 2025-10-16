 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Саратова возобновил полеты менее чем через час

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Саратова возобновили прием и выпуск самолетов, сообщилпредставитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения сняли менее чем через час — их ввели в 3:07 мск и отменили в 3:42 мск.

В аэропортах Самары и Саратова приостановили полеты
Политика

Ограничительные меры продолжают действовать в аэропортах Самары и Тамбова. Ранее полеты возобновили в аэропорту Волгограда.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Александра Озерова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
В Польше назвали ситуацию с БПЛА «тактически глупой и контрпродуктивной» Политика, 04:39
В Госдуме объяснили, почему майские праздники в 2026 году будут короче Общество, 04:26
В ДТП с автобусом в Амурской области погиб один человек Общество, 03:59
Аэропорт Саратова возобновил полеты менее чем через час Политика, 03:51
Число украинских беженцев в ФРГ увеличилось в 10 раз Политика, 03:45
В аэропортах Самары и Саратова приостановили полеты Политика, 03:19
Пользователи со всего мира сообщили о сбоях в работе YouTube Общество, 03:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в луганской многоэтажке Общество, 02:55
Bild узнал, что в ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром Общество, 02:54
В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами Общество, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Орбан заявил о переговорах с Россией о судьбе фирм из-за изъятия активов Политика, 02:13
В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь Политика, 02:07
Над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 01:56