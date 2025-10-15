 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Тернополе задержали подозреваемых в похищениях и пытках военных ВСУ

Нацполиция Украины сообщила о задержании в Тернополе военных, похищавших людей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

В Тернополе силовики из четырех областей Украины провели масштабную спецоперацию «по прекращению преступной деятельности военнослужащих». Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным УНИАН, задержаны военные 3-го армейского корпуса. Нацполиция уточняет, что злоумышленники вывозили пострадавших за пределы города, избивали и вымогали у них деньги или ценные вещи. Среди жертв были тяжелораненые бойцы, проходившие реабилитацию.

Так, у 27-летнего жителя Тернополя подозреваемые отобрали автомобиль Kia, который впоследствии нашли в Киевской области. Другого военнослужащего, находившегося на лечении, похитили с улицы, избили и потребовали 50 тыс. грн за освобождение, рассказали в полиции. Еще одного жителя города злоумышленники вывезли за пределы Тернополя, избили, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед авто. После «избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях», заявили в нацполиции.

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей
Политика
Фото:Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее «Страна» и УНИАН сообщили, что в Тернополе между военными в балаклавах и гражданскими завязалась массовая драка. По информации «Страны», военные, предположительно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), заблокировали машину тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Он, как уточнил УНИАН, тренер футбольного клуба «Нива».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина Нацполиция Украины военные задержание Тернополь
Материалы по теме
В Тернополе произошла массовая драка после попытки мобилизовать тренера
Политика
Зеленский пообещал не допустить «второй попытки раздела Украины»
Политика
Россия обратилась к США из-за данных о передаче разведданных Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле Политика, 22:28
Россия ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве Политика, 22:27
СКА проиграл после отмены двух голов за семь минут Спорт, 22:22
Буданов связал территориальные потери Украины с действиями КНДР Политика, 22:01
Путин наградил Маршала и Дубцову орденом и медалью Общество, 21:59
В Минфине описали эффекты для бюджета от мер поддержки рынка бензина Экономика, 21:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Самолет главы Пентагона совершил внеплановую посадку в Британии Политика, 21:45
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Таиланде утонула россиянка Общество, 21:36
ЦСКА снова уступил «Локомотиву», у которого забрал лучшего тренера КХЛ Спорт, 21:30
Путин упростил условие возбуждения уголовных дел на иноагентов Политика, 21:17
Сборную Великобритании по баскетболу отстранили от международных турниров Спорт, 21:14
Уиткофф опроверг «смехотворный вздор» об отставке Политика, 21:09