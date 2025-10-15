В Тернополе задержали подозреваемых в похищениях и пытках военных ВСУ

Фото: npu.gov.ua

В Тернополе силовики из четырех областей Украины провели масштабную спецоперацию «по прекращению преступной деятельности военнослужащих». Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным УНИАН, задержаны военные 3-го армейского корпуса. Нацполиция уточняет, что злоумышленники вывозили пострадавших за пределы города, избивали и вымогали у них деньги или ценные вещи. Среди жертв были тяжелораненые бойцы, проходившие реабилитацию.

Так, у 27-летнего жителя Тернополя подозреваемые отобрали автомобиль Kia, который впоследствии нашли в Киевской области. Другого военнослужащего, находившегося на лечении, похитили с улицы, избили и потребовали 50 тыс. грн за освобождение, рассказали в полиции. Еще одного жителя города злоумышленники вывезли за пределы Тернополя, избили, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед авто. После «избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях», заявили в нацполиции.

Ранее «Страна» и УНИАН сообщили, что в Тернополе между военными в балаклавах и гражданскими завязалась массовая драка. По информации «Страны», военные, предположительно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), заблокировали машину тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Он, как уточнил УНИАН, тренер футбольного клуба «Нива».