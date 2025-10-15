 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Суд подтвердил взыскание с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски

Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Московский областной суд признал законным решение о взыскании с бизнесмена Олега Тинькова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) 40 млн руб. в пользу миллиардера Олега Дерипаски, сообщил РБК адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

«В заседании адвокаты Тинькова пытались доказать, что, во-первых, сумма очень большая, по их мнению, и никаких негативных последствий распространение информации не имело. Суд эти доводы отклонил, согласился с нашей позицией, с позицией суда первой инстанции о том, что нельзя распространять ложные сведения, а сумму в 40 млн он счел справедливой и правильной», — сказал Мельников.

Дополнительным аргументом в пользу обоснованности суммы стал охват публикации Тинькова, с ней ознакомились свыше 28 млн раз, отметил юрист. Он отметил, что конкретное количество подсчитать сложно, так как кто-то мог посмотреть пост более одного раза.

«Если количество просмотров соотнести с установленной судом суммой в 40 млн руб., то получается 1 рубль 37 копеек за один просмотр. Сложно назвать такое взыскание чрезмерным», — объяснил Мельников.

РБК направил запрос в пресс-службу Московского областного суда.

«РИА Новости» узнало о миллионных долгах Тинькова в России
Бизнес
Олег Тиньков

Иск Дерипаска подал еще в 2022 году, причиной стали публикации Тинькова в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — рассказал тогда Мельников. Ответчиком по иску миллиардера также стала Meta.

В июле Реутовский суд признал ложными и оскорбительными высказывания в адрес Дерипаски. Тинькова обязали удалить пост, а также опубликовать опровержение этой информации. Кроме того, в дополнение к 40 млн компенсации морального вреда суд постановил, что ответчик должен выплачивать 100 тыс. руб. за каждый день невыполнения требований.

Персоны
Полина Дуганова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Олег Тиньков Олег Дерипаска защита чести и достоинства суд взыскание Мособлсуд
Олег Тиньков фото
Олег Тиньков
бизнесмен
25 декабря 1967 года
Олег Дерипаска фото
Олег Дерипаска
предприниматель
2 января 1968 года
