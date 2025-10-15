Суд подтвердил взыскание с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски

Олег Тиньков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Московский областной суд признал законным решение о взыскании с бизнесмена Олега Тинькова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) 40 млн руб. в пользу миллиардера Олега Дерипаски, сообщил РБК адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

«В заседании адвокаты Тинькова пытались доказать, что, во-первых, сумма очень большая, по их мнению, и никаких негативных последствий распространение информации не имело. Суд эти доводы отклонил, согласился с нашей позицией, с позицией суда первой инстанции о том, что нельзя распространять ложные сведения, а сумму в 40 млн он счел справедливой и правильной», — сказал Мельников.

Дополнительным аргументом в пользу обоснованности суммы стал охват публикации Тинькова, с ней ознакомились свыше 28 млн раз, отметил юрист. Он отметил, что конкретное количество подсчитать сложно, так как кто-то мог посмотреть пост более одного раза.

«Если количество просмотров соотнести с установленной судом суммой в 40 млн руб., то получается 1 рубль 37 копеек за один просмотр. Сложно назвать такое взыскание чрезмерным», — объяснил Мельников.

РБК направил запрос в пресс-службу Московского областного суда.

Иск Дерипаска подал еще в 2022 году, причиной стали публикации Тинькова в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — рассказал тогда Мельников. Ответчиком по иску миллиардера также стала Meta.

В июле Реутовский суд признал ложными и оскорбительными высказывания в адрес Дерипаски. Тинькова обязали удалить пост, а также опубликовать опровержение этой информации. Кроме того, в дополнение к 40 млн компенсации морального вреда суд постановил, что ответчик должен выплачивать 100 тыс. руб. за каждый день невыполнения требований.