Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат рабочих
Регионом, где сильнее всего выросли зарплатные предложения для рабочих и линейных специальностей, стала Курганская область, говорится в исследовании «Авито Работа», с которым ознакомился РБК.
Их уровень вырос там в среднем более чем на треть (+36%) и достиг 82 860 руб. в месяц при фиксированном графике. Авторы исследования сравнили вакансии, опубликованные в третьем квартале 2024 и 2025 годов.
С самым высоким приростом зарплатных предложений столкнулись курганские водители категории C (+62%). Они могли рассчитывать на 123 127 руб/мес. На втором месте — машинисты спецтехники (+57%) и токари (+42%, 207 770 руб/мес).
«Кандидатам с навыками эксплуатации экскаваторов, погрузчиков и другой специализированной техники предлагали порядка 122 389 руб/мес при условии фиксированного графика», — рассказали в компании.
За Курганом в новом рейтинге «Авито Работы» следуют Костромская область со средней предлагаемой зарплатой для синих воротничков и линейных сотрудников 82 238 руб/мес (+34%) и Мурманская — 90 055 руб/мес (+28%).
Десятка регионов с самым быстрым ростом зарплат рабочих (регион, процент роста, зарплата в рублях):
- Курганская область — 36% — 82 860;
- Костромская область — 34% — 82 238;
- Мурманская область — 28% — 90 055;
- Астраханская область — 27% — 68 827;
- Саха (Якутия) — 26% — 116 536;
- Коми — 25% — 83 357;
- Рязанская область — 23% — 84 628;
- Чеченская Республика — 22% — 63 526;
- Забайкальский край — 22% — 76 217;
- Ивановская область — 22% — 74 460.
Как отмечают эксперты, в вышеперечисленных регионах стало больше работы в промышленности, строительстве и логистике, поэтому компании стремятся предлагать более конкурентные условия, чтобы удержать сотрудников и привлечь новых.
«В Курганской области на динамику зарплатных предложений повлияли сразу два фактора: устойчивый рост промышленного производства и повышение зарплат бюджетникам после перехода региона к профицитному бюджету», — объясняет директор по развитию компании «Авито Работа» Роман Губанов.
В Костромской же области, по его словам, объемы производства после временного спада восстановились благодаря мерам господдержки и «стабилизации промышленного сектора».
