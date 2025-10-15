 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд признал запрещенной информацию с сайтов Алекса Лесли

Алекс Лесли (Александр Кириллов)
Алекс Лесли (Александр Кириллов) (Фото: alexlesley11 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Москве суд признал запрещенной для распространения в России информацию с двух интернет-ресурсов блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), заочно арестованного за склонение к изнасилованию, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Суд установил, что Лесли, являясь автором книг, имея собственный блог, выдавая себя за основателя курсов «Телесного тренинга Алекса Лесли» по технике знакомств, навыков соблазнения, склонял последователей к насильственным действиям сексуального характера в отношении женщин в курсах и видео в соцсетях.

После тренингов, которые в Москве провели соучастники Лесли, мужчина, посетивший курсы, 22 июня на площади Ильинские ворота совершил преступные действия в отношении девушки, сообщило ведомство.

Суд дал пять лет колонии «похищенному» блогеру Арегу Щепихину
Общество

Суд удовлетворил требования Тверского межрайонного прокурора, который попросил признать информацию на двух интернет-сайтах Лесли запрещенной.

Лесли заочного арестовали в августе. МВД объявило блогера в розыск по уголовному делу о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса). Статья предусматривает до четырех с половиной лет лишения свободы.

Книги секс-коуча «Жизнь без трусов», «Охота на самца» и другие сняли с продажи в книжной сети «Читай-город» и на маркетплейсе Wildberries после возбуждения в отношении него уголовного дела.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Минаева
Алекс Лесли (Александр Кириллов) суд изнасилование запрет
Материалы по теме
В Польше на блогера Алекса Лесли написали заявление
Общество
Суд в Москве арестовал еще одного ученика блогера Алекса Лесли
Общество
СК завел против Алекса Лесли дело о склонении к изнасилованию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
ЦБ впервые с конца июля установил курс доллара ниже ₽79 Инвестиции, 17:51
MEE узнал о желании Уиткоффа уйти из администрации Трампа Политика, 17:51
МИД Пакистана сообщил о прекращении огня с Афганистаном на двое суток Политика, 17:50
Песня Валерии прошла отборочный этап премии «Грэмми» Life, 17:49
Обвиняемым в мошенничестве при поставках Росгвардии дали от 3 до 6 лет Общество, 17:41
Курс доллара на рынке Форекс впервые с конца мая упал ниже ₽77 Инвестиции, 17:36
В Крыму выявили женскую ячейку террористической организации Политика, 17:34
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Прокурор запросил для Фургала 25 лет по совокупности приговоров Общество, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Хинштейн сообщил о награждении глав приграничных районов орденами Политика, 17:27
В Счетной палате предупредили о рисках реформы системы ОМС Общество, 17:26
С начала года онкологию груди на ранней стадии нашли у 5,5 тыс. москвичек Город, 17:25
Кокорин назвал Смолова «чайником» за драку в той же «Кофемании» Спорт, 17:21
Суд признал запрещенной информацию с сайтов Алекса Лесли Общество, 17:21