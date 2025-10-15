Суд признал запрещенной информацию с сайтов Алекса Лесли

Алекс Лесли (Александр Кириллов) (Фото: alexlesley11 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Москве суд признал запрещенной для распространения в России информацию с двух интернет-ресурсов блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), заочно арестованного за склонение к изнасилованию, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Суд установил, что Лесли, являясь автором книг, имея собственный блог, выдавая себя за основателя курсов «Телесного тренинга Алекса Лесли» по технике знакомств, навыков соблазнения, склонял последователей к насильственным действиям сексуального характера в отношении женщин в курсах и видео в соцсетях.

После тренингов, которые в Москве провели соучастники Лесли, мужчина, посетивший курсы, 22 июня на площади Ильинские ворота совершил преступные действия в отношении девушки, сообщило ведомство.

Суд удовлетворил требования Тверского межрайонного прокурора, который попросил признать информацию на двух интернет-сайтах Лесли запрещенной.

Лесли заочного арестовали в августе. МВД объявило блогера в розыск по уголовному делу о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса). Статья предусматривает до четырех с половиной лет лишения свободы.

Книги секс-коуча «Жизнь без трусов», «Охота на самца» и другие сняли с продажи в книжной сети «Читай-город» и на маркетплейсе Wildberries после возбуждения в отношении него уголовного дела.