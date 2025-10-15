 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Радиостанция Судного дня передала в эфир слово «измождение»

Фото: zef art / Shutterstock
Фото: zef art / Shutterstock

Российская радиостанция УВБ-76, известная как Радиостанция Судного дня и «жужжалка», передала 15 октября два сообщения — в 12:59 и 14:28 мск, сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность на этой частоте.

В эфире прозвучало:

  • НЖТИ 01085 ИЗМОЖДЕНИЕ 9037 2344
  • НЖТИ 26247 ДОМИНИОН 8730 2048

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц, также доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур.

Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет «жужжание», лишь изредка оно прерывается сочетаниями букв и цифр.

Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. Ее также называют Радио Судного дня в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.

Накануне Радио Судного дня передало также два сообщения: «НЖТИ 63300 ТОКОСЪЕМНИК 6373 2890» и «НЖТИ 33768 ФАЙЛОРАЕК 9689 0875».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
радио сообщение шифрование
Материалы по теме
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя новыми сообщениями
Общество
«Радиостанция Судного дня» повторила сообщение от февраля 2022 года
Общество
«Радиостанция Судного дня» впервые за 10 дней вышла в эфир
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
В «Ростове» сообщили о беспокойстве РФС за их финансовое состояние Спорт, 17:54
ЦБ впервые с конца июля установил курс доллара ниже ₽79 Инвестиции, 17:51
MEE узнал о желании Уиткоффа уйти из администрации Трампа Политика, 17:51
МИД Пакистана сообщил о прекращении огня с Афганистаном на двое суток Политика, 17:50
Песня Валерии прошла отборочный этап премии «Грэмми» Life, 17:49
Обвиняемым в мошенничестве при поставках Росгвардии дали от 3 до 6 лет Общество, 17:41
Курс доллара на рынке Форекс впервые с конца мая упал ниже ₽77 Инвестиции, 17:36
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Крыму выявили женскую ячейку террористической организации Политика, 17:34
Прокурор запросил для Фургала 25 лет по совокупности приговоров Общество, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Хинштейн сообщил о награждении глав приграничных районов орденами Политика, 17:27
В Счетной палате предупредили о рисках реформы системы ОМС Общество, 17:26
С начала года онкологию груди на ранней стадии нашли у 5,5 тыс. москвичек Город, 17:25
Кокорин назвал Смолова «чайником» за драку в той же «Кофемании» Спорт, 17:21