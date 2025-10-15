Радиостанция Судного дня передала в эфир слово «измождение»
Российская радиостанция УВБ-76, известная как Радиостанция Судного дня и «жужжалка», передала 15 октября два сообщения — в 12:59 и 14:28 мск, сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность на этой частоте.
В эфире прозвучало:
- НЖТИ 01085 ИЗМОЖДЕНИЕ 9037 2344
- НЖТИ 26247 ДОМИНИОН 8730 2048
УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц, также доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур.
Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет «жужжание», лишь изредка оно прерывается сочетаниями букв и цифр.
Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. Ее также называют Радио Судного дня в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.
Накануне Радио Судного дня передало также два сообщения: «НЖТИ 63300 ТОКОСЪЕМНИК 6373 2890» и «НЖТИ 33768 ФАЙЛОРАЕК 9689 0875».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?