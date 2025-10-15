 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Экс-министр транспорта Дитрих стал сенатором от Новгородской области

Евгений Дитрих
Евгений Дитрих (Фото: Администрация Президента России)

Бывший министр транспорта и бывший гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих станет сенатором от Новгородской области, сообщил глава региона Александр Дронов.

«Полномочиями сенатора РФ — представителя от правительства Новгородской области наделен Евгений Дитрих», — заявил он.

Дронов напомнил, что Дитрих — действительный государственный советник России I класса, а также был удостоен нескольких государственных наград, в числе которых орден Александра Невского.

Экс-глава «Роскосмоса» стал сенатором от Архангельской области
Политика
Юрий Борисов

Дитриху 51 год. В 1996 году он окончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности «прикладная математика», а в 1999-м — Высшую школу приватизации по специальности «юриспруденция».

В середине 1990-х он работал в Госкомитете по управлению госимуществом, затем в Мин­имущества и Минэкономразвития. В период с 2005 по 2012 год был замруководителя Федерального дорожного агентства, позже директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства, затем руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

С 2015 по 2018 год занимал пост первого замминистра транспорта, в 2018–2020 годах — министра транспорта. После отставки возглавил ГТЛК на пятилетний срок. О том, что он оставит эту должность, стало известно в начале июня, уже в августе в региональной избирательной комиссии РБК сообщили, что Дитрих был включен Дроновым в тройку сенаторов.

