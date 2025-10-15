В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 заключенным

Фото: anp.gov.ro

Осужденный в Румынии за кибермошенничество мужчина, который отбывал наказание в исправительном учреждении в уезде Тыргу-Жиу, взломал информационную систему тюрьмы и сократил сроки наказания для 15 заключенных, сообщил румынский портал Din Politică.

Подозреваемый лежал в тюремной больнице и подсмотрел данные учетной записи сотрудника с правами администратора. Вернувшись в Тыргу-Жиу, он использовал информационный автомат с подключенной клавиатурой и начал менять информацию в базе данных, пишет издание.

Таким образом хакер уменьшил сроки наказаний заключенных и возвратил на их счета деньги, потраченные на покупки. Нарушения случайно обнаружила сотрудница экономического отдела: суммы на счетах не уменьшались после покупок.

Правоохранители начали расследование.

В сентябре компания BI.ZONE сообщила, что группа хакеров Cavalry Werewolf атаковала российские организации с целью шпионажа, выдавая себя за госслужащих из Киргизии,. Мишенями злоумышленников стали государственные учреждения, а также компании из сферы энергетики, добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности.

Хакеры под видом сотрудников разных киргизских министерств рассылали жертвам письма с пометкой «важные документы». На самом же деле в прикрепленных RAR-архивах было спрятано вредоносное ПО.