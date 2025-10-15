 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 заключенным

Фото: anp.gov.ro
Фото: anp.gov.ro

Осужденный в Румынии за кибермошенничество мужчина, который отбывал наказание в исправительном учреждении в уезде Тыргу-Жиу, взломал информационную систему тюрьмы и сократил сроки наказания для 15 заключенных, сообщил румынский портал Din Politică.

Подозреваемый лежал в тюремной больнице и подсмотрел данные учетной записи сотрудника с правами администратора. Вернувшись в Тыргу-Жиу, он использовал информационный автомат с подключенной клавиатурой и начал менять информацию в базе данных, пишет издание.

Касперский описал разницу в атаках хакеров из разных регионов мира
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Таким образом хакер уменьшил сроки наказаний заключенных и возвратил на их счета деньги, потраченные на покупки. Нарушения случайно обнаружила сотрудница экономического отдела: суммы на счетах не уменьшались после покупок.

Правоохранители начали расследование.

В сентябре компания BI.ZONE сообщила, что группа хакеров Cavalry Werewolf атаковала российские организации с целью шпионажа, выдавая себя за госслужащих из Киргизии,. Мишенями злоумышленников стали государственные учреждения, а также компании из сферы энергетики, добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности.

Хакеры под видом сотрудников разных киргизских министерств рассылали жертвам письма с пометкой «важные документы». На самом же деле в прикрепленных RAR-архивах было спрятано вредоносное ПО.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Минаева
Румыния взлом хакер тюрьма
Материалы по теме
Telegraph узнала, что в атаке на Jaguar подозревают российских хакеров
Политика
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке хакеров на ЦИК
Политика
Власти Москвы взяли на работу хакеров после их атаки на платформу МЭШ
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Nissan отзовет более 173 тыс. автомобилей. Все из-за топливного насоса Авто, 16:17
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Нинбо, где может сыграть с Андреевой Спорт, 16:15
Суд признал банкротом лишенный лицензии Таврический банк Экономика, 16:15
Китай поддержал авиакомпании в споре с США по запрету полетов над Россией Политика, 16:12
Дума одобрила расширение списка тех, кто имеет право на жилье вне очереди Недвижимость, 16:11
В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 заключенным Общество, 16:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Экс-министр транспорта Дитрих стал сенатором от Новгородской области Политика, 16:04
Тренер «Спартака» объяснил критику в свой адрес тем, что он иностранец Спорт, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
В России в 10 раз выросло число аннулированных ВНЖ из-за фиктивного брака Общество, 15:42
BAIC планирует запустить сборку новых автомобилей по полному циклу в России Авто, 15:40
В Киеве готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей при ЧС Политика, 15:36
Пакистан нанес удар по Кабулу Политика, 15:32