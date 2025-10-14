 Перейти к основному контенту
Касперский описал разницу в атаках хакеров из разных регионов мира

Сюжет
Радио РБК
Русскоязычные хакеры в основном используют программы-вымогатели, китайскоязычные — зараженные ботнеты, а латиноамериканцы чаще занимаются финансовым мошенничеством, рассказал основатель «Лаборатории Касперского»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В деятельности хакеров из разных частей мира есть своя региональная спефицика, несмотря на то, что все они занимаются «всем подряд», рассказал в интервью Радио РБК основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Он отметил, что, если говорить о массовых атаках, то их главные источники — латиноамериканские, русскоязычные и китайскоязычные хакеры.

«Так вот, китайскоязычные атаки — это обычно ботнеты. Зараженные ботнеты, которые управляются из какого-то центра. Если брать Латинскую Америку, то это в основном финансовые фроды — финансовые мошенники. Если брать русскоговорящих, это в основном ransomware — вымогатели. Все хакеры занимаются всем, всем подряд. Но есть специфика какая-то», — сказал Касперский.

Самой атакуемой хакерами страной, по его оценке, является США. «А если по болезненности, по сложности, то, скорее всего, Россия», — отметил он.

Говоря о бизнесе «Лаборатории Касперского», предприниматель отметил, что компании стало менее комфортно работать в Европе, а в США ее деятельность фактически запретили. Касперский назвал достаточно болезненным закрытие американских офисов. «Однако мы успели довольно быстро переформатировать компанию, переложить фокусы. И если говорить о результатах прошлого года, когда мы потеряли американский рынок, все равно мы показали рост примерно 11% в долларах», — отметил Касперский.

По его словам, компания сфокусировалась на Латинской Америке, арабских странах и отчасти на Азии. При этом бизнесмен отметил специфику Китая, где существует нормативная база, «которая не позволяет зарубежным компаниям работать в полный рост».

Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Аркадий Глушенков
Лаборатория Касперского Евгений Касперский хакеры Радио РБК
