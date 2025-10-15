 Перейти к основному контенту
Ограничения для мигрантов
0

В России в 10 раз выросло число аннулированных ВНЖ из-за фиктивного брака

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В 2025 году МВД аннулировало у иностранцев более 2,3 тыс. документов о проживании, выданных на основании брака с россиянами, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. В прошлом году, по ее словам, было лишь чуть более 200 таких случаев.

«МВД России аннулировано 765 РВП (разрешение на проживание. — РБК) и 1545 ВНЖ (вид на жительство. — РБК), которые были выданы на основании ранее заключенного брака с гражданином Российской Федерации, в связи с расторжением таких браков после получения миграционного статуса», — написала Волк в своем телеграм-канале.

Она отметила, что после получения уведомления об аннулировании РВП или ВНЖ у иностранца есть 15 суток, чтобы покинуть страну, иначе ему грозит депортация.

В МВД рассказали, как узнать число оформленных на человека сим-карт
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В октябре 2024 года президент России подписал закон, который с 25 января 2025 года изменил основания для выдачи разрешения на проживание. 

Чтобы получить РВП вне квоты, теперь недостаточно просто зарегистрировать в  загсе отношения с гражданином России, а необходимо прожить в этом браке не менее трех лет, пояснила представитель МВД. Другим основанием может стать наличие общего ребенка, рожденного или усыновленного в таком браке.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Ирина Волк МВД мигранты ЗАГС ВНЖ
