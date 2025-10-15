Нетаньяху попросил сократить время показаний в суде из-за простуды

Биньямин Нетаньяху (Фото: Jack Guez / Getty Images)

Перекрестный допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на слушаниях по его делу в Иерусалимском окружном суде пришлось сократить в связи с жалобой политика на простуду и плохое самочувствие. Как сообщает израильская радиостанция Kan, судебный процесс возобновился в среду, 15 октября, после месячного перерыва и Нетаньяху должен был выступить на очередном заседании с новыми показаниями.

Как следует из трансляции заседания на сайте Kan, премьер сообщил, что хочет провести в суде один-два часа, так как у него «бронхит, который никак не проходит».

«Я действительно плохо себя чувствую», — сказал премьер, закашлявшись. По его словам, врач рекомендовал ему несколько дней отдыха.

«В конце концов, это просто выбивает меня из колеи», — пожаловался Нетаньяху. Политик добавил, что на вечер среды у него запланировано «политическое мероприятие», на котором он обязан присутствовать.

В зале суда в это время находились некоторые министры и депутаты кнессета, которые пришли поддержать Нетаньяху, уточняет издание. Они сообщили журналистам, что готовится для рассмотрения законопроект, который предоставит право сократить количество судебных слушаний с участием премьер-министра.

Это станет возможным, «если будет установлено, что продолжение судопроизводства в обычном темпе может нанести реальный ущерб государственной безопасности», поясняет израильский «12 канал» после ознакомления с документом.

Уголовное расследование в отношении Биньямина Нетаньяху началось в декабре 2016 года. В ноябре 2019 года ему официально предъявили обвинение во взяточничестве, в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Всего в отношении действующего израильского премьера возбуждено три дела: «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000».

10 декабря 2024 года политик предстал перед судом в качестве обвиняемого и начал давать показания.