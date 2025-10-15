Суд ЕС снял истекшие санкции против жены Пумпянского, но сохранил новые

Фото: Joko / IMAGO / Global Look Press

Суд общей юрисдикции ЕС отменил истекшие санкции против Галины Пумпянской, супруги бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, но сохранил новые, следует из документов суда.

В сентябре 2025 года суд ЕС постановил, что применение критерия «ведущий бизнесмен» к ее мужу Дмитрию Пумпянскому неправомерно, чтобы автоматически снять санкции с его жены, введенные на основании родственной связи с Пумпянским, не став рассматривать прочие доводы Галины.

Пумпянская объясняла суду, что больше не является «непосредственным членом семьи» Пумпянского и проживает в Дубае. Совет ЕС в этом сомневался, заявляя, что жить в Дубае очень дорого, и вряд ли она это может без помощи мужа.

Суд уточнил, что аннулируются только решения, действовавшие до 15 сентября 2025 года. При этом совет ЕС уже ввел новые санкции, продлив ограничения до марта 2026 года, поэтому ее имя остается в обновленных санкционных списках.

Совет ЕС обязан оплатить юридические издержки — как свои, так и Пумпянской.

Совет Евросоюза 15 сентября продлил еще на полгода персональные санкции в отношении Пумпянского, несмотря на то что Суд общей юрисдикции ЕС 10 сентября распорядился снять с него санкции.

Первоначально Совет ЕС ввел санкции против Пумпянского в марте 2022 года, когда он был председателем совета директоров ТМК, владельцем и президентом многоотраслевой группы «Синара». Пумпянский покинул совет директоров ТМК, перестал быть ее бенефициаром, а также вышел из руководства «Синары» и состава ее бенефициаров. В дальнейшем Совет ЕС неоднократно корректировал мотивировки для включения Пумпянского в санкционный список.

В обновленной формулировке добавлено, что «за два года по май 2025 года его богатство увеличилось очень значительно, что контрастирует с его утверждениями о том, что он больше не вовлечен в бизнес». «Он де-факто все еще контролирует ТМК и группу «Синара», — также указано в новом обосновании. Совет ЕС не приводит никаких доказательств этих заявлений.