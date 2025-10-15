 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Суд ЕС снял истекшие санкции против жены Пумпянского, но сохранил новые

Сюжет
Война санкций
Фото: Joko / IMAGO / Global Look Press
Фото: Joko / IMAGO / Global Look Press

Суд общей юрисдикции ЕС отменил истекшие санкции против Галины Пумпянской, супруги бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, но сохранил новые, следует из документов суда.

В сентябре 2025 года суд ЕС постановил, что применение критерия «ведущий бизнесмен» к ее мужу Дмитрию Пумпянскому неправомерно, чтобы автоматически снять санкции с его жены, введенные на основании родственной связи с Пумпянским, не став рассматривать прочие доводы Галины.

Пумпянская объясняла суду, что больше не является «непосредственным членом семьи» Пумпянского и проживает в Дубае. Совет ЕС в этом сомневался, заявляя, что жить в Дубае очень дорого, и вряд ли она это может без помощи мужа.

Суд уточнил, что аннулируются только решения, действовавшие до 15 сентября 2025 года. При этом совет ЕС уже ввел новые санкции, продлив ограничения до марта 2026 года, поэтому ее имя остается в обновленных санкционных списках.

Совет ЕС обязан оплатить юридические издержки — как свои, так и Пумпянской.

ЕС продлил санкции против Дмитрия Пумпянского вопреки решению суда
Экономика
Дмитрий Пумпянский

Совет Евросоюза 15 сентября продлил еще на полгода персональные санкции в отношении Пумпянского, несмотря на то что Суд общей юрисдикции ЕС 10 сентября распорядился снять с него санкции.

Первоначально Совет ЕС ввел санкции против Пумпянского в марте 2022 года, когда он был председателем совета директоров ТМК, владельцем и президентом многоотраслевой группы «Синара». Пумпянский покинул совет директоров ТМК, перестал быть ее бенефициаром, а также вышел из руководства «Синары» и состава ее бенефициаров. В дальнейшем Совет ЕС неоднократно корректировал мотивировки для включения Пумпянского в санкционный список.

В обновленной формулировке добавлено, что «за два года по май 2025 года его богатство увеличилось очень значительно, что контрастирует с его утверждениями о том, что он больше не вовлечен в бизнес». «Он де-факто все еще контролирует ТМК и группу «Синара», — также указано в новом обосновании. Совет ЕС не приводит никаких доказательств этих заявлений.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
суд ЕС Дмитрий Пумпянский санкции Совет ЕС
Материалы по теме
ЕС продлил санкции против Дмитрия Пумпянского вопреки решению суда
Экономика
Суд ЕС снял санкции с Пумпянского
Бизнес
Суд ЕС аннулировал санкции против Пумпянского и его семьи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Нетаньяху попросил сократить время показаний в суде из-за простуды Политика, 14:47
Захарова назвала спекуляциями обвинения Дании в запуске дронов Политика, 14:44
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 14:43
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 14:41
Великобритания ввела блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» Политика, 14:41
Губернатор Федорищев извинился за увольнение чиновника с матом Политика, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии Политика, 14:35
Цифровой маршрут: как модернизируется транспортная отрасль Национальные проекты, 14:31
Отказ от маски: как чистота стала новым стандартом индустрии красоты Стиль, 14:30
Российскую чемпионку по борьбе дисквалифицировали на полтора года Спорт, 14:29
В РАН сообщили об 11 вспышках на Солнце с начала дня Общество, 14:24
Какова доля женщин в атомной отрасли Тренды, 14:21
Почему водные круизы стали проектом государственного значения Отрасли, 14:20