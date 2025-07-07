Столб дыма в 18 км от вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии. Видео

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На индонезийском острове Флорес начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки. По данным телеканала CNA, столб пепла поднялся на 18 км. Предыдущее извержение произошло в середине июня и стало причиной отмены десятков рейсов на остров Бали. Центр по наблюдению за вулканической активностью предупредил о возможности грязевых потоков вулканических материалов в случае сильных дождей.