Столб дыма в 18 км от вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии. Видео
На индонезийском острове Флорес начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки. По данным телеканала CNA, столб пепла поднялся на 18 км. Предыдущее извержение произошло в середине июня и стало причиной отмены десятков рейсов на остров Бали. Центр по наблюдению за вулканической активностью предупредил о возможности грязевых потоков вулканических материалов в случае сильных дождей.
Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США
Последствия наводнения в Техасе. Видео
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт
Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС
Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео
Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов