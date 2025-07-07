 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Столб дыма в 18 км от вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии. Видео

Индонезийский вулкан Левотоби Лаки-лаки выбросил столб пепла на 18 км

Столб дыма в 18 км от вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии. Видео
Video

На индонезийском острове Флорес начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки. По данным телеканала CNA, столб пепла поднялся на 18 км. Предыдущее извержение произошло в середине июня и стало причиной отмены десятков рейсов на остров Бали. Центр по наблюдению за вулканической активностью предупредил о возможности грязевых потоков вулканических материалов в случае сильных дождей.

Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США

Последствия наводнения в Техасе. Видео

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт

Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС

Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео

Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
вулкан Индонезия видео
Материалы по теме
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Видео
Общество
Облако пепла вулкана Безымянный нависло над столицей Камчатки
Общество
На Филиппинах начал извергаться вулкан Канлаон. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Почему отправили в отставку министра транспорта Романа Старовойта Политика, 14:19
В Москве внедрили передачу показателей здоровья через ИИ-ассистента Город, 14:16
Угостившая вейпом обезьяну боксерша отделалась внушением от федерации Спорт, 14:14
Бастрыкин решил завести дело против военного судьи Политика, 14:08
В Ершове произошел взрыв газа в пятиэтажке Общество, 14:04
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 14:04
Чем известен новый глава Минтранса Андрей Никитин 14:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
«ВТБ Мои Инвестиции» исключили бумаги ЮГК из топ-10 акций России Инвестиции, 14:00
В Госдуму внесли законопроект о повышении госпошлин для автовладельцев Авто, 13:57
Кремль заявил, что Москва и Баку должны остаться партнерами и союзниками Политика, 13:56
Что делать с деньгами: четыре тренда инвестирования в 2025 году Инвестиции, 13:53
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ под Чугуевом Политика, 13:51
Кремль ответил на слова Трампа об «антиамериканском» курсе БРИКС Политика, 13:49