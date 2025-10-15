В Ханты-Мансийске задержали десять организаторов незаконной миграции

Video

В Ханты-Мансийске следователи пресекли деятельность преступного сообщества из десяти человек, организовывавших незаконное пребывание мигрантов в России. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Согласно версии следствия, житель Ханты-Мансийска и его супруга организовали преступную группу, которая за денежное вознаграждение с 2022 по 2024 год помогала иностранным гражданам незаконно находиться на территории России.

Участники сообщества подготавливали для госорганов фиктивные документы о трудоустройстве и месте проживания, что позволило незаконно поставить на учет более 330 иностранцев. Также обвиняемые создали языковой центр, где проводили фиктивные экзамены и выдавали поддельные сертификаты для получения патентов на работу.

Кроме того, следователи установили факт дачи взятки руководителю медицинской организации за оформление медицинских заключений без фактического освидетельствования.

Сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре при поддержке Росгвардии провели обыски по месту жительства фигурантов. В ходе операции силовики изъяли две упаковки с SIM-картами, денежные средства, а также документы, имеющие значение для следствия. Также они осмотрели автомобиль, использовавшийся одним из обвиняемых для перевозки иностранных граждан.

«В настоящее время в уголовном деле фигурируют десять лиц, четверо из которых являются уроженцами иностранного государства», — говорится в сообщении ведомства.

В СК подчеркнули, что в зависимости от роли и степени участия каждого фигурантам предъявили обвинения по ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества), ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции), ст. 204 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп) и 322.3 Уголовного кодекса (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

В конце сентября в Москве полиция задержала трех человек по делу об организации незаконной миграции. Ведомство опубликовало видеозапись, на которой запечатлен процесс «проверочной закупки». Как установило следствие, задержанный сотрудниками полиции в ходе «проверочной закупки» мужчина выполнял функции курьера и передавал клиентам поддельные миграционные документы.

В его съемной квартире находился еще один иностранец, который, как утверждают в правоохранительных органах, изготавливал бланки. Полиция изъяла нелегальный мини-принтер, технику для ламинирования и более 50 фиктивных документов.