 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Ограничения для мигрантов⁠,
0

В Ханты-Мансийске задержали десять организаторов незаконной миграции

СК: в ХМАО задержали членов ОПГ по организации незаконной миграции
Сюжет
Ограничения для мигрантов

В Ханты-Мансийске задержали десять организаторов незаконной миграции
Video

В Ханты-Мансийске следователи пресекли деятельность преступного сообщества из десяти человек, организовывавших незаконное пребывание мигрантов в России. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Согласно версии следствия, житель Ханты-Мансийска и его супруга организовали преступную группу, которая за денежное вознаграждение с 2022 по 2024 год помогала иностранным гражданам незаконно находиться на территории России.

Участники сообщества подготавливали для госорганов фиктивные документы о трудоустройстве и месте проживания, что позволило незаконно поставить на учет более 330 иностранцев. Также обвиняемые создали языковой центр, где проводили фиктивные экзамены и выдавали поддельные сертификаты для получения патентов на работу.

Кроме того, следователи установили факт дачи взятки руководителю медицинской организации за оформление медицинских заключений без фактического освидетельствования.

Сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре при поддержке Росгвардии провели обыски по месту жительства фигурантов. В ходе операции силовики изъяли две упаковки с SIM-картами, денежные средства, а также документы, имеющие значение для следствия. Также они осмотрели автомобиль, использовавшийся одним из обвиняемых для перевозки иностранных граждан.

В Москве раскрыли изготовителей поддельных документов для мигрантов
Общество

«В настоящее время в уголовном деле фигурируют десять лиц, четверо из которых являются уроженцами иностранного государства», — говорится в сообщении ведомства.

В СК подчеркнули, что в зависимости от роли и степени участия каждого фигурантам предъявили обвинения по ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества), ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции), ст. 204 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп) и 322.3 Уголовного кодекса (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

В конце сентября в Москве полиция задержала трех человек по делу об организации незаконной миграции. Ведомство опубликовало видеозапись, на которой запечатлен процесс «проверочной закупки». Как установило следствие, задержанный сотрудниками полиции в ходе «проверочной закупки» мужчина выполнял функции курьера и передавал клиентам поддельные миграционные документы.

В его съемной квартире находился еще один иностранец, который, как утверждают в правоохранительных органах, изготавливал бланки. Полиция изъяла нелегальный мини-принтер, технику для ламинирования и более 50 фиктивных документов.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов
ХМАО Ханты-Мансийск незаконная миграция преступная группа Следственный комитет
Материалы по теме
Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов
Политика
В Москве раскрыли изготовителей поддельных документов для мигрантов
Общество
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:15
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Какие сборные уже вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 13:10
Талибы сообщили о гибели 12 человек в боях на границе с Пакистаном Политика, 13:03
Минимальная ставка аренды жилья в Москве поставила новый рекорд за 30 лет Недвижимость, 13:01
ВС разрешил конфискацию автомобилей сожителей злостных нарушителей Общество, 13:01
На «Госуслугах» запустили жизненную ситуацию «Налоговый вычет» Технологии и медиа, 13:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В КХЛ рассказали о планах по модернизации после ошибочной шайбы СКА Спорт, 12:59
Россия отказалась исполнить решение ЕСПЧ по выплате Грузии более €250 млн Политика, 12:58
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 12:58
Какие процессы поменять при росте производстваПодписка на РБК, 12:54
Дерзкий против мягкого. Сравнительный тест Geely Monjaro и Chery Tiggo 9 Авто, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Почему IT-бизнес молодеет и уходит в регионы Радио РБК, 12:49