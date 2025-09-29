В Москве раскрыли изготовителей поддельных документов для мигрантов
В Москве полиция задержала трех человек по делу об организации незаконной миграции, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Ведомство опубликовало видеозапись, на которой запечатлен процесс «проверочной закупки» — мероприятия для выявления преступлений, в ходе которого был задержан первый обвиняемый. На следующих кадрах показаны изъятые у задержанных улики и процесс обыска торговой точки, где один из обвиняемых, по утверждению полиции, хранил поддельные документы.
Как установило следствие, задержанный в ходе «проверочной закупки» мужчина выполнял функции курьера и передавал клиентам поддельные миграционные документы.
В его съемной квартире находился еще один иностранец, который, как утверждают в правоохранительных органах, изготавливал бланки. Полиция изъяла нелегальный мини-принтер, технику для ламинирования и более 50 фиктивных документов, в числе которых — водительские удостоверения, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания и сертификаты.
Вскоре правоохранительные органы задержали третьего человека. По утверждению полиции, на своей точке в торговом павильоне он хранил поддельные документы и передавал их курьерам.
Против них возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции — часть 3 статьи 322.1 Уголовного кодекса.
В ходе расследования правоохранители также выявили 19 иностранцев, которые находились в России с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составили протоколы о нарушении въезда либо режима пребывания в России — часть 3 статьи 18.8 КоАП.
