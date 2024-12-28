Суд оштрафовал крымчанина на ₽50 тыс. за лозунг в московском метро
Суд в Москве оштрафовал на 50 тыс. руб. уроженца Крыма Вадима Скабелина за выкрик лозунга «Слава Украине» (считается атрибутикой запрещенных в России украинских организаций) в московском метро. Об этом сообщает «РИА Новости».
«В вестибюле станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена… в общественном месте, на транспорте общего пользования, гражданин Скабелин Вадим Валериевич… громко и неоднократно кричал: «Слава Украине!» — цитирует агентство судебные документы.
Суд обнаружил в действиях мужчины отрицательное отношение к проведению военной операции и дискредитацию армии России, отмечает агентство.
В январе Минюст внес в «перечень нацистских организаций» Украинскую народно-революционную армию (УНРА), Украинскую повстанческую армию (УПА), Украинскую народную самооборону (УНС) и Организацию украинских националистов (ОУН). УПА, УНС и ОУН признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.
Вместе с организациями в перечне перечислены их атрибутика и символика — в частности, приветствие «Слава Украине» и ответ «Героям слава», а также трезубец князя Владимира (изображен в том числе на гербе Украины).
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