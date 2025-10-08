В Свердловской области ряд заводов объявили эвакуацию из-за угрозы БПЛА
Несколько предприятий Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию работников, сообщила пресс-служба департамента информационной политики региона.
На каждом производстве есть собственный алгоритм действий для таких ситуаций, уточнили в правительстве.
Все госучреждения Свердловской области работают в штатном режиме, отметила пресс-служба.
Ранее «Екатеринбург онлайн» сообщил об эвакуации Уральского завода гражданской авиации со ссылкой на сотрудников. «Весь завод УЗГА эвакуировали, развезли всех домой, не объяснив причины», — сказал один из них. В пресс-службе завода сказали, что у них нет информации об эвакуации.
О том, что эвакуированы работники машиностроительного завода имени М.И. Калинина (МЗИК), сообщило издание «Сигнал».
В правительстве предупредили, что в регионе также возможно введение ограничений на работу мобильного интернета. Оператор сотовой связи «Мотив» подтвердил, что получил от властей предписание об ограничении услуг на фоне угрозы дронов в Свердловской области.
«Мотив» выполнил требования и временно ограничил предоставление услуг до дальнейших распоряжений. О возобновлении работы интернета сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
В 2024 году в общественном транспорте Екатеринбурга появились листовки с инструкцией на случай появления дронов.
