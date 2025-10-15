Военные отразили массированную атаку в четырех районах Ростовской области
Силы ПВО отразили в ночь на 15 октября массированную атаку украинских дронов, уничтожив и перехватив беспилотники в небе над четырьмя районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Беспилотники были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах. Пострадавших и разрушений нет, отметил Слюсарь.
Об объявлении беспилотной опасности в Ростовской области МЧС сообщало в своем приложении в 23:42 по мск 14 октября, об отбое тревоги — в 5:40 мск 15 октября.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал о ликвидации украинских БПЛА в нескольких муниципалитетах региона, не сообщив их названия.
