Военная операция на Украине⁠,
0

Военные отразили массированную атаку в четырех районах Ростовской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили в ночь на 15 октября массированную атаку украинских дронов, уничтожив и перехватив беспилотники в небе над четырьмя районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Беспилотники были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах. Пострадавших и разрушений нет, отметил Слюсарь.

Об объявлении беспилотной опасности в Ростовской области МЧС сообщало в своем приложении в 23:42 по мск 14 октября, об отбое тревоги — в 5:40 мск 15 октября.

Военные сбили несколько дронов над Воронежской областью
Политика

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал о ликвидации украинских БПЛА в нескольких муниципалитетах региона, не сообщив их названия.

Софья Полковникова
Юрий Слюсарь Ростовская область дроны
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
