Политика
0

Эрик Трамп не согласился со словами отца о невозможности попасть в рай

Президент США Дональд Трамп обязательно попадет в рай, заявил его сын Эрик в разговоре с американским журналистом Бенни Джонсоном. Видео беседы опубликовано на YouTube-канале блогера.

«Не сомневайтесь, он [Дональд Трамп] попадет в рай. Он, наверное, слишком скромен, чтобы сказать это», — ответил Эрик Трамп на просьбу Джонсона прокомментировать недавние слова Трампа о том, что он не попадет на «небеса» после смерти.

Дональд Трамп остановил смерти и разрушения по всему миру, считает Эрик.

Трамп заявил о сохранении хороших отношений с Путиным
Политика

В августе американский президент заявил, что попасть в рай ему поможет урегулирование конфликта на Украине.

Однако в октябре Трамп заявил, что не думает, что попадет «на небеса». «Не думаю, что есть что-то, что поможет мне попасть в рай. Понятно? Думаю, мне не суждено», — сказал Трамп.

Вместе с тем, он подчеркнул, что сделал жизни многих людей лучше, а если бы он был президентом в 2022 году, то между Россией и Украиной не было бы вооруженного конфликта.

