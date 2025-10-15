 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Аш-Шараа в России обсудит с Путиным сотрудничество двух стран

Президент переходного периода Сирии Ахмед Аш-Шараа обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным сотрудничество двух стран, сообщает Sana со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера.

Аш-Шараа официально посетит Россию 15 октября, передает Syria TV.

Политики обсудят региональные и международные события, а также пути укрепления сотрудничества в интересах обеих стран.

Помимо переговоров с Путиным, аш-Шараа проведет встречу с представителями сирийской общины в России, отметила Sana.

Лавров заявил о необходимости пересмотра задач российских сил в Сирии
Политика
Фото:ТАСС

Материал дополняется

Софья Полковникова
Ахмед аш-Шараа Владимир Путин встреча
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
