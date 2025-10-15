Аш-Шараа в России обсудит с Путиным сотрудничество двух стран

Президент переходного периода Сирии Ахмед Аш-Шараа обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным сотрудничество двух стран, сообщает Sana со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера.

Аш-Шараа официально посетит Россию 15 октября, передает Syria TV.

Политики обсудят региональные и международные события, а также пути укрепления сотрудничества в интересах обеих стран.

Помимо переговоров с Путиным, аш-Шараа проведет встречу с представителями сирийской общины в России, отметила Sana.

