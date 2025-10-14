Армия Мадагаскара пообещала не трогать «и волосок» свергнутого президента

Майкл Рандрианирина (Фото: Zo Andrianjafy / Reuters)

Вооруженные силы Мадагаскара объявили о захвате власти и приостановке действия Конституции. Подразделения Центра управления личным составом армии Мадагаскара (CAPSAT) зашли в президентский дворец в Антананариву, ими руководит полковник Майкл Рандрианирина, передает TRT Africa.

«Период преобразования продлится максимум два года. В течение этого времени будет проведен референдум по принятию новой Конституции, а затем выборы для постепенного формирования новых институтов», — сказал Рандрианирина.

В интервью Би-би-си полковник заверил, что военнослужащие не собираются трогать «даже волосок на голове президента». «Кто мы такие, чтобы это делать? Солдат не учат убивать президента, это работа наемников, а не наша. Мы здесь, чтобы защищать народ и страну», — объяснил Рандрианирина.

14 октября Национальная ассамблея Мадагаскара объявила об импичменте президенту Мадагаскара Андри Радзуэлине, местонахождение которого точно неизвестно. Радзуэлина в свою очередь объявил о роспуске Национальной ассамблеи, после чего военные захватили власть.

Вооруженные силы приостановили работу пяти органов власти: Высший конституционный суд, Независимая национальная избирательная комиссия, Сенат, Высший совет по защите прав человека и Высший суд правосудия. Работу продолжала нижняя палата парламента — Национальная ассамблея.

Протесты, начавшиеся в конце сентября, были вызваны перебоями с электроэнергией, трудностями с доступом к чистой воде, а также недовольством состоянием здравоохранения и коррупцией. Акции приобрели массовый характер: тысячи протестующих требовали отставки правительства, а затем и самого президента.

По данным ООН, с начала протестов погибли по меньшей мере 22 человека и более 100 получили ранения, при этом правительство Радзуэлины оспаривало эти цифры.