 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Армия Мадагаскара пообещала не трогать «и волосок» свергнутого президента

Майкл Рандрианирина
Майкл Рандрианирина (Фото: Zo Andrianjafy / Reuters)

Вооруженные силы Мадагаскара объявили о захвате власти и приостановке действия Конституции. Подразделения Центра управления личным составом армии Мадагаскара (CAPSAT) зашли в президентский дворец в Антананариву, ими руководит полковник Майкл Рандрианирина, передает TRT Africa.

«Период преобразования продлится максимум два года. В течение этого времени будет проведен референдум по принятию новой Конституции, а затем выборы для постепенного формирования новых институтов», — сказал Рандрианирина.

В интервью Би-би-си полковник заверил, что военнослужащие не собираются трогать «даже волосок на голове президента». «Кто мы такие, чтобы это делать? Солдат не учат убивать президента, это работа наемников, а не наша. Мы здесь, чтобы защищать народ и страну», — объяснил Рандрианирина.

Как уличные протесты поставили Мадагаскар на грань переворота
Политика
Фото:Siphiwe Sibeko / Reuters

14 октября Национальная ассамблея Мадагаскара объявила об импичменте президенту Мадагаскара Андри Радзуэлине, местонахождение которого точно неизвестно. Радзуэлина в свою очередь объявил о роспуске Национальной ассамблеи, после чего военные захватили власть.

Вооруженные силы приостановили работу пяти органов власти: Высший конституционный суд, Независимая национальная избирательная комиссия, Сенат, Высший совет по защите прав человека и Высший суд правосудия. Работу продолжала нижняя палата парламента — Национальная ассамблея.

Протесты, начавшиеся в конце сентября, были вызваны перебоями с электроэнергией, трудностями с доступом к чистой воде, а также недовольством состоянием здравоохранения и коррупцией. Акции приобрели массовый характер: тысячи протестующих требовали отставки правительства, а затем и самого президента.

По данным ООН, с начала протестов погибли по меньшей мере 22 человека и более 100 получили ранения, при этом правительство Радзуэлины оспаривало эти цифры.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Мадагаскар референдумы протесты
Материалы по теме
Jeune Afrique узнал о бегстве президента Мадагаскара из столицы
Политика
МИД рекомендовал россиянам отложить туры на Мадагаскар из-за беспорядков
Политика
В столице Мадагаскара ввели комендантский час из-за уличных протестов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Молдавии опровергли данные о разрешении сноса советских памятников Политика, 21:41
Telegram предупредил французов о «попытке лишить их свободы» Политика, 21:37
Трамп сообщил об очередном ударе по судну у берегов Венесуэлы Политика, 21:29
Освобожденный из Газы Харкин захотел получить гражданство России Политика, 21:25
Сборная ЮАР впервые с 2010 года сыграет на ЧМ по футболу Спорт, 21:04
Кличко призвал киевлян скупить продукты и одежду на случай тяжелой зимы Политика, 21:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Умер R&B-исполнитель D’Angelo Общество, 20:57
Трамп объявил о начале второго этапа урегулирования в секторе Газа Политика, 20:52
В РАН предупредили о рекордных вспышках на Солнце Общество, 20:46
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Армия Мадагаскара пообещала не трогать «и волосок» свергнутого президента Политика, 20:33
Минтранс прокомментировал идею о зеленых отчетах для авиакомпаний Бизнес, 20:31