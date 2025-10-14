 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин впервые за десять лет назначил нового посла в Австрии

Андрей Грозов
Андрей Грозов (Фото: МИД России)

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Грозова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австрии. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее эту должность с августа 2015 года занимал Дмитрий Любинский.

Посол в Бельгии заявил, что НАТО и ЕС повышают риски конфликта с Россией
Политика
Денис Гончар

Андрею Грозову 64 года. В 1983 году он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), в 1996 году — Дипломатическую академию МИД России.

В 2002–2005 годах Грозов был направлен сначала старшим советником, затем советником-посланником в посольство в Болгарии; с сентября 2009 года по сентябрь 2014 года — генеральным консулом в Мюнхен (ФРГ).

С сентября 2014 года по август 2018 года Грозов занимал должность заместителя директора Первого департамента стран СНГ МИД России. С 17 августа 2018 года и до сегодняшнего дня он работал в Минске постоянным представителем России при уставных и других органах СНГ.

В июне 2021 года Грозов был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в мае 2025 года — почетной грамоты президента России. В обоих случаях — с формулировкой: «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».

Новый посол в Австрии владеет тремя европейскими языками — немецким, английским и французским.

