Общество⁠,
0

Главу нижегородского отделения «Народного фронта» задержали

Глава&nbsp;нижегородского отделения &laquo;Народного фронта&raquo; Андрей Жильцов
Глава нижегородского отделения «Народного фронта» Андрей Жильцов (Фото: Общественная палата Нижегородской области / Telegram)

Силовики задержали руководителя нижегородского отделения «Народного фронта», которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, прошла выемка документов. Уголовное дело возбудили по ч. 4. с. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

«Народный фронт» — общественное движение, созданное по инициативе президента России Владимира Путина. Региональные отделения движения есть во всех 89 субъектах Российской Федерации.

По информации «Ъ-Приволжье», речь идет о задержании Андрея Жильцова. Оперативные мероприятия провели в жилом помещении задержанного, в офисах областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев», которую также возглавляет Жильцов, и в помещении регионального отделения «Народного фронта».

В Краснодарском крае по подозрению в хищении задержали главу района
Общество
Сергей Лесь

Как уточнило региональное издание «Нижний Новгород онлайн», Жильцов — бывший руководитель фонда «Защитники Отечества». В 2024 году он возглавил региональное отделение «Народного фронта».




