Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика в Дагестане

Video

В Унцукульском районе Дагестана произошло ДТП с участием военного грузовика «Урал». По предварительной информации, два человека погибли, включая водителя, еще шесть человек пострадали, сообщило МВД по республике в телеграм-канале.

Авария произошла днем 14 октября на 36-м км автодороги Буйнакск — Гимры — Чирката, сообщило МВД по региону. Водитель военного грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Водитель и один из пассажиров скончались на месте происшествия. Еще шесть пассажиров доставили в больницу.

По предварительным данным, в аварии погибли два сотрудника Росгвардии, грузовик перевозил сотрудников ведомства, сообщила «Комсомольская правда».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии по Дагестану и в пресс-службу минздрава по республике.