Общество⁠,
Против замначальника ростовского МЧС завели дело о превышении полномочий

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

УФСБ по Ростовской области во взаимодействии со службой внутренней безопасности МЧС пресекло деятельность замначальника ГУ МЧС по региону, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что подозреваемый неправомерно подписал акты приемки невыполненных работ по строительству здания Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в Таганроге. Ущерб нанесен в размере свыше 10 млн руб., сообщило УФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

В Краснодарском крае по подозрению в хищении задержали главу района
Общество
Сергей Лесь

В сентябре в регионе возбудили уголовное дело в отношении представителей администрации Волгодонска, которые курировали строительную сферу. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

Чиновники, зная о допущенных при строительстве нарушениях проектно-сметной документации, приняли решение выдать коммерческой организации разрешения на ввод в эксплуатацию четырех построенных объектов общественного питания, сообщило УФСБ.

По данным силовиков, фигурантами уголовного дела стали бывший заместитель главы администрации по строительству и председатель комитета по градостроительству и архитектуре администрации — главный архитектор города.

Против замначальника ростовского МЧС завели дело о превышении полномочий
