Политика⁠,
Трамп заявил, что некоторые европейские лидеры ему совсем не нравятся

Трамп заявил, ему не нравятся некоторые европейские лидеры

Трамп заявил, что некоторые европейские лидеры ему совсем не нравятся
Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите в Египте по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил, что некоторые европейские лидеры ему не нравятся.

«Я знаю многих из вас очень давно. Вы мои друзья, вы замечательные люди. Есть пара людей, которые мне особенно не нравятся. Но я не скажу, кто именно», — заявил он.

Трамп отметил, что люди не узнают, кто именно ему не нравится, но вероятно, смогут понять, «если подумать». В этот момент позади президента США стояли премьер-министр Великобритании Кир Страмер, глава правительства Италии Джорджа Мелони, а также лидеры других стран, включая Германию, Испанию, Канаду, Турцию и Францию.

10 октября в секторе Газа начало действовать соглашение о прекращении огня. В тот же день израильские военные подразделения были отведены на заранее определенные рубежи. Спустя три дня, 13 октября, палестинское движение ХАМАС передало Израилю оставшихся в живых 20 заложников, среди которых был уроженец Донбасса Максим Харкин.

Со своей стороны, Израиль освободил около 2 тыс. палестинских заключенных. Группировка также передала тела четверых погибших заложников, пообещав в будущем передать останки еще 24 человек. Согласно первым оценкам, местонахождение примерно девяти тел пока не установлено. Для их поиска в Газе будет создана совместная оперативная группа с участием Израиля, США, Египта, Катара и Турции.

13 октября также состоялся визит Дональда Трампа в Израиль, который продлился семь часов. Это была его первая поездка в страну с момента признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда американского посольства в 2017 году. В рамках визита Трамп провел встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, родственниками освобожденных заложников и ранеными военнослужащими, а также выступил с речью в кнессете.

Запланированный визит в больницу к освобожденным израильтянам пришлось отменить из-за нехватки времени — американскому президенту нужно было вылететь на саммит мира в Египет. Как сообщила администрация президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, цель форума — прекращение войны в Газе, активизация мирного урегулирования на Ближнем Востоке и создание условий для новой эры региональной безопасности.

