 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На Северном Кавказе за год предотвратили подготовку 27 терактов

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) с начала 2025 года предотвратили 27 терактов на стадии подготовки, сообщил Национальный террористический комитет (НАК).

В округе более чем в два раза по сравнению с прошлым годом снизилось количество террористических преступлений, подчеркнул председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников на заседании комитета.

«Скоординированными действиями силовых структур с начала года на стадии подготовки предотвращено 33 таких преступления, в том числе 27 терактов», — отметил глава комитета.

ФСБ заявила о предотвращении совместного теракта Украины и ИГ в Москве
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В то же время, подчеркнул Бортников, в регионе не снижается активность международных террористических организаций и украинских спецслужб. В 2026 году в СКФО за подготовку и совершение терактов, оправдание терроризма и другие статьи задержали свыше 280 лиц, добавил он.

В августе НАК сообщил, что за семь месяцев российские спецслужбы пресекли подготовку 18 терактов, которые иностранные граждане должны были совершить в людных местах. Два из них — по заданию украинских кураторов.

«Значительный вербовочный интерес эмиссары МТО [международных террористических организаций] и украинские спецслужбы проявляют к выходцам из стран Центральной Азии. <...> За семь месяцев 2025 года задержано свыше 290 мигрантов», — отметил Бортников.

За это время предотвратили 172 теракта, направленных на нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре в России, а также связанных с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Теракты СКФО НАК
Александр Бортников фото
Александр Бортников
Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
Материалы по теме
Задержанные в Красноярске и Пятигорске признались в подготовке терактов
Политика
ФСБ заявила о пресечении терактов на еврейских объектах в двух регионах
Политика
В Польше заподозрили подготовку терактов с помощью банок из-под кукурузы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Песков заявил о безальтернативности военной операции на Украине Политика, 14:13
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Умер генерал Николай Акимов Общество, 14:07
Аэропорты США отказались показать пассажирам ролики о причинах шатдауна Политика, 14:00
В Кировской области подростка осудили за поджог на железной дороге Общество, 14:00
Нападающий «Барселоны» Левандовски выбыл на месяц из-за травмы Спорт, 13:58
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 13:55
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
На Украине рассказали, сколько молодых людей уехали из страны с 2022 года Политика, 13:51
Трамп заявил, что некоторые европейские лидеры ему совсем не нравятся Политика, 13:44
Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за квартал Недвижимость, 13:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:43
При ударе дрона в Курской области погибла женщина Политика, 13:43
Кремль оценил поручение Уиткоффу от Трампа заняться Украиной после Газы Политика, 13:38
На «Финополисе» назвали ключевые навыки современного специалиста Отрасли, 13:25