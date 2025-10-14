На Северном Кавказе за год предотвратили подготовку 27 терактов

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) с начала 2025 года предотвратили 27 терактов на стадии подготовки, сообщил Национальный террористический комитет (НАК).

В округе более чем в два раза по сравнению с прошлым годом снизилось количество террористических преступлений, подчеркнул председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников на заседании комитета.

«Скоординированными действиями силовых структур с начала года на стадии подготовки предотвращено 33 таких преступления, в том числе 27 терактов», — отметил глава комитета.

В то же время, подчеркнул Бортников, в регионе не снижается активность международных террористических организаций и украинских спецслужб. В 2026 году в СКФО за подготовку и совершение терактов, оправдание терроризма и другие статьи задержали свыше 280 лиц, добавил он.

В августе НАК сообщил, что за семь месяцев российские спецслужбы пресекли подготовку 18 терактов, которые иностранные граждане должны были совершить в людных местах. Два из них — по заданию украинских кураторов.

«Значительный вербовочный интерес эмиссары МТО [международных террористических организаций] и украинские спецслужбы проявляют к выходцам из стран Центральной Азии. <...> За семь месяцев 2025 года задержано свыше 290 мигрантов», — отметил Бортников.

За это время предотвратили 172 теракта, направленных на нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре в России, а также связанных с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти.