Общество
0

Суд отправил в колонию нелегально добывших 42 кг золотых самородков

Суд приговорил незаконных золотодобытчиков Челябинской области к 4 годам колонии
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд приговорил двух жителей Челябинской области к четырем годам колонии общего режима за незаконную добычу самородного золота, сообщили РБК в региональном управлении ФСБ.

Как установило следствие, осужденные 1973 года и 1988 года рождения добывали драгоценный металл в нескольких регионах России и сбывали его в Екатеринбурге.

Их задержали в октябре 2024 года. В правоохранительных органах сообщили, что в ходе обысков правоохранительные органы изъяли золотые самородки, кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 42 кг на сумму около 414 млн руб., и специальное оборудование для добычи драгоценного металла.

Их обвинили в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Помимо четырех лет колонии каждому, их обязали выплатить по 500 тыс. руб.

Губернатор заявил о «новом витке» золотодобычи в Магаданской области
Бизнес
Фото:Егор Солодухин / ТАСС

Ранее ФСБ сообщила, что задержанные являются членами межрегиональной преступной группы. Изначально у них нашли 41 кг золотых слитков на общую сумму 300 млн руб.

Суд отправил в колонию нелегально добывших 42 кг золотых самородков
Video

В апреле в Ленинградской области задержали 59-летнего мужчину, обвиняемого в кустарном аффинаже — очистке золота от примесей из радиоэлектронного лома. Он доставал золото из старых микросхем, процессоров, мобильных телефонов и других приборов, вытравливал лишнее с помощью кислот и кустарно переплавлял материал в драгметалл с содержанием золота в 99,7%.

В полиции уточнили, что задержанный получил вознаграждение в размере 110 250 руб. за передачу покупателю почти 553 г золота 997-й пробы.

Против него возбудили уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Александра Озерова
Челябинская область добыча золота драгоценный металл Золото приговор
