Задержали с самородками: ФСБ нашла 41 кг золота у искавшей металл банды

ФСБ на Урале изъяла у подпольных добытчиков 41 кг золота на 300 млн руб.

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ФСБ нашла у мужчин в Челябинской области 41 кг золотых слитков на общую сумму в 300 млн руб., говорится в сообщении службы, поступившем в РБК.

На видео, которое показала спецслужба, видны несколько самородков золота, которые искали подозреваемые. Также у них нашли слитки, которые они изготавливали самостоятельно. У мужчин нашли также металлоискатели.

В ФСБ сообщили, что задержанные — члены межрегиональной преступной группы, которая самостоятельно добывала золото в нескольких российских регионах. После добычи они продавали найденное в Екатеринбурге.

Против задержанных возбудили дело по ч. 4 ст. 191 УК. По этой статье грозит наказание до пяти лет лишения свободы.