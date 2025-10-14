 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Ленобласти выросло число погибших от суррогатного алкоголя

В Ленинградской области число погибших от суррогатного алкоголя выросло до 46
Фото: Прокуратура Ленинградской области
Фото: Прокуратура Ленинградской области

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области выросло до 46, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Об этом также рассказал источник «РИА Новости». Неделей ранее сообщалось о 45 погибших.

В конце сентября в Ленинградской области, в Сланцевском районе, была зафиксирована массовая гибель людей от отравления нелегальным алкоголем. Экспертиза установила, что причиной стал метанол. В ходе расследования из точек оборота алкоголя было изъято более 5000 литров спиртосодержащей жидкости.

Суд арестовал фигуранта дела о гибели людей от суррогатного алкоголя
Общество
Фото:Прокуратура Ленинградской области

27 сентября правоохранительные органы задержали восемь человек в Сланцевском и Волосовском районах по подозрению в распространении этого суррогатного алкоголя. Позже представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании еще пятерых подозреваемых, среди которых были жители села Гостицы. По версии следствия, один из местных пенсионеров закупал спирт, самостоятельно его разбавлял и продавал. Это подтверждается одинаковой тарой без опознавательных знаков, найденной в домах погибших.

30 сентября под стражу был взят еще один фигурант дела — Владимир Терехов. Ему предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной для жизни продукции, повлекшем смерть двух и более человек. За это преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, Следственный комитет начал проверку действий местных контролирующих органов. Для этого было возбуждено отдельное уголовное дело по статье о халатности. 

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
алкоголь суррогатный алкоголь отравление гибель
Материалы по теме
До 45 выросло число погибших от суррогатного алкоголя под Петербургом
Общество
41 человек погиб из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти
Общество
Суд арестовал двух фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Красноярский край заложил 15% бюджета на меры соцподдержки Пресс-релиз, 15:45
На Алтае решили полностью запретить продавать алкоголь в выходные Общество, 15:43
В Польше заявили о невозможности бесконечно принимать украинских беженцев Политика, 15:42
На Украине рассмотрят вопрос о создании Одесской военной администрации Политика, 15:42
В Ленобласти выросло число погибших от суррогатного алкоголя Общество, 15:39
Чемпионка US Open проиграла 219-й ракетке мира на крупном турнире в Нинбо Спорт, 15:37
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Путин принял в Кремле главу «Норникеля» Потанина Бизнес, 15:34
Электромеханика насмерть придавило лифтом в МГТУ им. Баумана Общество, 15:32
Порошенко оценил шансы Украины на победу без участия иностранных войск Политика, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Семак отреагировал на слова министра спорта, спросившего, кто он Спорт, 15:13
Инвестиции в отраслевое сообщество как стратегический актив: кейс FINEX Отрасли, 15:12
На Украине сообщили о почти 290 тыс. покинувших свои части военных Политика, 15:12