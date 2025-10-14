В Ленобласти выросло число погибших от суррогатного алкоголя

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области выросло до 46, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Об этом также рассказал источник «РИА Новости». Неделей ранее сообщалось о 45 погибших.

В конце сентября в Ленинградской области, в Сланцевском районе, была зафиксирована массовая гибель людей от отравления нелегальным алкоголем. Экспертиза установила, что причиной стал метанол. В ходе расследования из точек оборота алкоголя было изъято более 5000 литров спиртосодержащей жидкости.

27 сентября правоохранительные органы задержали восемь человек в Сланцевском и Волосовском районах по подозрению в распространении этого суррогатного алкоголя. Позже представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании еще пятерых подозреваемых, среди которых были жители села Гостицы. По версии следствия, один из местных пенсионеров закупал спирт, самостоятельно его разбавлял и продавал. Это подтверждается одинаковой тарой без опознавательных знаков, найденной в домах погибших.

30 сентября под стражу был взят еще один фигурант дела — Владимир Терехов. Ему предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной для жизни продукции, повлекшем смерть двух и более человек. За это преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, Следственный комитет начал проверку действий местных контролирующих органов. Для этого было возбуждено отдельное уголовное дело по статье о халатности.