Суд арестовал фигуранта дела о гибели людей от суррогатного алкоголя
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал руководителя склада с суррогатным алкоголем, в результате отравления которым скончались десятки людей в Ленинградской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
По данным следствия, 44-летний житель Петербурга, де-факто руководивший складом в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти, организовал нелегальную продажу алкоголя. На складе хранили продукцию, которую сотрудники правоохранительных органов позже изъяли в качестве доказательств по административным и уголовным делам.
В управлении Следственного комитета по Ленобласти ранее сообщили, что число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем достигло 45 человек. Ведомство также заявляло, что задержаны подозреваемые из числа руководства и бенефициаров склада с этой продукцией.
Первые случаи отравления начали фиксировать 24 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области. Лабораторные исследования подтвердили, что люди умерли от метанола. Из мест хранения алкоголя изъяли свыше 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.
