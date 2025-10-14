Швеция выдвинула главу IKEA на пост комиссара ООН по делам беженцев

Йеспер Бродин (Фото: Oliver Berg / dpa / Global Look Press)

Швеция выдвинула на пост Верховного комиссара ООН по делам беженцев покидающего свой пост главу IKEA Йеспера Бродина, сообщает Financial Times.

«Я был приятно удивлен, что правительство вспомнило обо мне, поскольку выдвижение бизнес-лидера является довольно необычной практикой», — признался он FT, узнав о своем выдвижении.

Бродин руководит одной из крупнейших торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома с 2017 года. В августе компания сообщила, что он уйдет с поста в феврале следующего года.

В интервью изданию исполнительный директор IKEA отметил, что ООН переживает период перемен и нуждается в лидерах, которые имеют опыт работы в крупных международных организациях. По мнению Бродина, он подходит под эти критерии, так как имеет опыт руководства компанией со 170 тыс. сотрудников в 43 странах мира.

С 1 января 2016 года управление верховного комиссара ООН по делам беженцев возглавлял итальянец Филиппо Гранди.

Процедура назначения Верховного комиссара ООН по правам человека включает в себя подбор кандидатуры генеральным секретарем ООН после консультаций с государствами, затем внесение кандидатуры на утверждение Генеральной Ассамблеи ООН.

В июне в ООН заявили о первом с 2011 года снижении количества беженцев в мире, когда начавшаяся в Сирии гражданская война спровоцировала масштабное бегство населения. Об этом говорится в докладе УВКБ ООН.

По сравнению с 2023 годом в 2024 году их количество сократилось на 559,3 тыс. человек, до 36,8 млн (не учитывались 5,9 млн палестинских беженцев, за которых отвечает другое агентство ООН — БАПОР).

В организации отметили, что для сокращения числа беженцев необходимо устранить первопричины, по которым они покидают свои дома, — конфликты, пренебрежение властей основами гуманитарного права и иные формы насилия и преследования.