Общество⁠,
0

Москвичам пообещали ночные заморозки на этой неделе

Жителей Москвы 14 октября ожидает пасмурный день с легким дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем температура воздуха поднимется до +6 °C, а влажность составит около 83%. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3 м/с, периодически усиливаясь до 8,7 м/с. Атмосферное давление ожидается в пределах 743 мм ртутного столба.

До конца недели в Москве ожидается переменчивая погода. Температуры днем сохранятся на уровне +4...+6 °C, а ночью столбики термометров могут опускаться до -1 °C. Дожди продолжатся, но их интенсивность останется умеренной, осадки будут преимущественно в вечерние и ночные часы. Атмосферное давление в течение недели будет колебаться в диапазоне от 740 до 744 мм ртутного столба. 

Погода Москва прогноз
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
«Смертельная триада»: почему так трудно сделать ИИ безопаснымПодписка на РБК, 08:05
Из Амурской области в Китай попытались вывезти бивни мамонта Общество, 08:02
Анатомия умирания: в Театре наций сыграли «Обыкновенную смерть» Life, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Китай заявил о готовности «бороться до конца» в торговой войне с США Политика, 07:43
В России предложили ввести потолок цен на топливо на АЗС Бизнес, 07:43
Профучастники направили в ЦБ предложения по реформированию ИИС и ПИФ Инвестиции, 07:30
За ночь средства ПВО сбили 40 беспилотников Политика, 07:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
Глава Минфина сообщил о намерении Трампа встретиться с Си в Южной Корее Политика, 07:22
Москвичам пообещали ночные заморозки на этой неделе Общество, 07:21
Ученые зафиксировали расширение магнитной аномалии над Атлантикой Общество, 07:21
Компании в России губит муда, выяснили в «Сколково». Что с ней делатьПодписка на РБК, 07:04
Российские юристы обратились к властям ЕС из-за угрозы санкцийПодписка на РБК, 07:03