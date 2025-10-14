Москвичам пообещали ночные заморозки на этой неделе

Жителей Москвы 14 октября ожидает пасмурный день с легким дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем температура воздуха поднимется до +6 °C, а влажность составит около 83%. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3 м/с, периодически усиливаясь до 8,7 м/с. Атмосферное давление ожидается в пределах 743 мм ртутного столба.

До конца недели в Москве ожидается переменчивая погода. Температуры днем сохранятся на уровне +4...+6 °C, а ночью столбики термометров могут опускаться до -1 °C. Дожди продолжатся, но их интенсивность останется умеренной, осадки будут преимущественно в вечерние и ночные часы. Атмосферное давление в течение недели будет колебаться в диапазоне от 740 до 744 мм ртутного столба.