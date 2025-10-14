 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Колизее открыли «проход Коммода» впервые за два тысячелетия

Некогда секретный проход в Колизее, названный в честь древнеримского императора Коммода, правившего с 180 по 192 год н. э., впервые открылся для публики 9 октября, сообщает Reuters.

Этот проход позволял императорам выходить на арену и смотреть бои гладиаторов и другие зрелища, не смешиваясь с толпой. По данным агентства, он был вырублен в фундаменте Колизея в период между концом I и началом II века н. э. в качестве дополнения к первоначальному проекту. Сам Колизей открыли в 80 году н. э.

Археолог Барбара Наццаро сообщила Reuters, что проход Коммода открыли для публики впервые. «Посетители смогут оценить, каково это — быть императором», — добавила она.

Сам проход обнаружили в XIX веке. По данным Associated press, его связывают с императором Коммодом, поскольку, согласно историческим хроникам, он пережил покушение в этом подземном проходе, отметила археолог.

В Риме молния ударила в Триумфальную арку рядом с Колизеем
Общество

У входа в проход, как пишет AP, археологи обнаружили остатки декоративных элементов, непосредственно связанных с представлениями на арене, включая изображения охоты на кабанов, медвежьих боев и акробатических номеров. По данным специалистов, что эти художественные элементы были своеобразной прелюдией к жестоким развлечениям, ожидавшим зрителей за пределами прохода.

Коридор имеет форму буквы «S» и продолжается за пределами арены Колизея, но его конечное место назначения, по данным AP, остается неопределенным.

