В Риме молния ударила в Триумфальную арку рядом с Колизеем

Во время грозы в Риме молния ударила в Триумфальную арку Константина, которая расположена рядом с Колизеем, от монумента оторвалось несколько фрагментов, сообщили агентство Adnkronos и газета Il Fatto quotidiano.

Гроза обрушилась на центр Рима днем 3 сентября. На улицы выпало более 60 мм осадков — столько же, сколько выпадает за один осенний месяц, отмечает Il Fatto quotidiano. В результате непогоды были частично повреждены трибуны Большого цирка, затопило несколько улиц, станций метро, а также больницу Santo Spirito.

В археологическом парке Колизей сообщили, что их специалисты сразу прибыли на место происшествия и собрали отвалившиеся осколки арки Константина. «Все фрагменты были найдены и помещены в безопасное место. Оценка ущерба уже началась», — рассказали в пресс-службе парка. Там также отметили, что за два дня до грозы на южном фасаде арки начались реставрационные работы.

«Молния ударила прямо здесь в арку, а затем в угол, и мы увидели, как это отлетело», — рассказал агентству Reuters один из туристов.

Триумфальная арка Константина, первого римского императора, принявшего христианство, была возведена в четвертом веке нашей эры по случаю его победы над узурпатором Максенцием. Высота арки составляет около 20 м, она расположена в той же пешеходной зоне, где находится Колизей.